深圳東門美食12大推介！大熱麻辣火鍋、手掌大生蠔　一款手信必買

深圳東門美食12大推介！臨近放假，不少人或會去深圳玩樂兼食好西，而深圳東門便是其中一個必去熱點！今次，《香港01》好食玩飛記者整合了深圳東門老街站的12大必食推介，由東門老街掃街小食、烤肉、甜品、茶飲，以至超抵任食牛肉火鍋，還有一間人氣糕點舖，最啱買手信！即看東門美食詳情！



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另外想於深圳東門酒店留宿，亦可順道留意《東門酒店10間推介｜近東門步行街／1分鐘到地鐵／高CP值人均$74起》！

深圳東門美食【1】馮校長老火鍋——正宗成都麻辣火鍋 鮮毛肚、雙椒牛肉、鴨腸

深圳火鍋店林立，而來自成都的「馮校長老火鍋」卻成功突圍而出，榮登大眾點評東門必食評第1名，在當地人或旅客之間均人氣爆燈！馮校長老火鍋主打正宗的成都川渝味麻辣火鍋，招牌牛油紅鍋，集鮮、香、辣於一身，入口暖胃而不辣喉，令人一試難忘！此外，這裏的菜式也出名新鮮高質，推薦屠場鮮毛肚、雙椒牛肉、嫩牛肉、腦花、大刀腰片、鴨腸、番茄牛肉等，選擇多多，人均也不過¥105。

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馮校長老火鍋

地址：深南東路3020百貨廣場二樓L218、L219號

營業時間：11:00 - 次日02:00



深圳東門美食【2】鮑師傅糕點——爆漿小麵包最啱買手信

鮑師傅糕點是港人北上買手信大人氣之選！多款門店現做的小麵包「小貝」，經典口味「海苔風味酥鬆小貝」咸香危酥的肉鬆將小貝層層包裹，內裏奶香馥郁沙律醬一口爆漿！另一款人氣口味「蟹黃風味酥鬆小貝」外層咸咸的蟹黃肉鬆，瞬間就能聞到的蟹黃香味，配上誠意滿滿的沙律醬，蟹黃愛好者必吃！

買完小貝，店內也有其他熱賣產品值得一試，包括奶香提子酥、盤撻（較高的蛋撻）、小泡芙、司康（英式鬆餅Scone）等。

鮑師傅糕點

地址：深圳市羅湖區東門老街東門町美食廣場一層A028舖

營業時間：10:30 - 23:00



深圳東門美食【3】潮汕小食街——臭臉阿婆咸蛋黃糯米糍、糯米飯、木薯糖水

東門掃街出名食到一系列的潮汕小食，當中在「潮汕小食街」更是食店林立，當中必嘗「臭臉阿婆咸蛋黃糯米糍」！咸蛋黃糯米糍份量十足，咬開後內裡滿滿都是蓮蓉，以及超大粒的咸蛋黃，味道香濃，配上軟糯的糯米糍外皮，非常滿足，另外更設有豆沙、芋泥等內餡，3件僅售11元人民幣，不少人更會外帶回港！

這條潮汕小食街內，更加有連當地人都力推的潮汕糯米飯，街內有不少小店都有個大大飯煲，專賣熱辣辣的糯米飯。記者今次就試食「潮汕美食」的糯米飯，每碗售價10元人民幣，一打開香氣十足，米飯食落粒粒分明，而且未算好油膩，內裡有臘腸、香蔥等，未有食到蝦米粒，但味道仍然不錯，值得一試。

店舖除了提供一眾糕點小食外，亦有各款中式糖水，例如綠豆爽、薏米糖水等。今次吃的是木薯糖水，味道清甜且順滑，跟配薏米更帶口感，每碗僅6元人民幣，相當抵食。

更多「潮汕小食街」介紹▼

潮汕小食街

位置：東門人民路一街13號寶華樓購物中心地下



深圳東門美食【4】木屋燒烤——極邪惡烤肉宵夜

油滋滋的烤肉最適合做宵夜。木屋燒烤深受內地年輕人歡迎，用平民價錢大口吃肉！羊肉串沒膻味口感嫩滑，肥牛和五花肉串肥而不膩。記者私心推薦烤生蠔和烤茄子，兩者烤製時均澆上蒜香調味料，油香惹味。吃得太膩可以來個沙律「草原大拌菜」，注意內有芥末，介意者勿點，沙律份量頗大，適合2至3人吃一份。

木屋燒烤（羅湖東門店）

地址：深圳市羅湖區東門信及購物廣場L1樓08、09、11、12、13號

營業時間：11:00 - 次日03:00



地址：深圳市羅湖區人民南路與深南路交會處匯金廣場一樓

營業時間：10:00 - 次日04:00



深圳東門美食【5】深笙蠔——沙井蠔市場 創意8大食蠔法

深圳寶安沙井素有「千年蠔鄉」之稱，而位於東門「文和友」商場，場內一、二樓特別以深圳名物「沙井蠔」打造成「老街蠔市場2077」，雲集大量專門食生蠔的餐廳。其中，以CP值高、菜品款式繁多的「深笙蠔」最人氣高企，這兒主打8大生蠔料理，由炭烤、冰鎮、酥炸及原味蒸均有，作為「蠔怪」一定不可錯過。此外，店家必食招牌菜「炭烤生蠔塔」，只須¥129就有15隻肉厚肥大的「山東乳山」特區養殖生蠔。每隻生蠔都接近手掌般大，並加了秘製三色醬——辣椒醬、蔥香醬及蒜蓉醬，每口都嫩滑鮮甜、口感豐富，令人難忘！

深圳文和友‧深笙蠔

營業時間：11:00 - 24:00

地址：深圳市羅湖區解放路3002號



深圳東門美食【6】潮汕大目牛肉火鍋 —— 42年老字號

想一嘗傳統潮汕牛肉火鍋的老味道，可到訪已達42年歷史的潮汕大目牛肉火鍋。該火鍋店採用陝西秦川土黃牛作食材，亦供應胸口朥牛丸等市面少見的食材。此外，餐廳設有可同時容納12人的貴賓室4間，適合喜歡聚會時不被打攪的朋友租用。

潮汕大目牛肉火鍋

地址：東門社區東門中路2047茂業大樓10樓（曬布地鐵站D3出口直走）

營業時間：11:00 - 22:00



深圳東門美食【7】語米撈——即點即劏脆肉鱟火鍋店

東門新開的「語米撈」，主打中山脆肉鱟火鍋，被網民熱讚口味好正宗。店家的脆肉鱟都是即點即劏，師傅刀功了得，魚片晶瑩剔透，薄如蟬翼，展開像蝴蝶一般。在鍋裡涮10秒就好，Q彈脆口。另外，還可涮脆肉鱟的不同部位，如脆肉鱩魚腩及脆肉鱩魚丸等，吃起來肥美爽脆，濃濃的魚脂芳香，油潤十足，愛吃魚的人必不可錯過！

語米撈中山脆肉鰩魚火鍋

地址：東門中路2047號茂業百貨10樓



深圳東門美食【8】可麗小屋——超人氣芒果焦糖燉蛋可麗餅

夏日熱辣辣，逛街不妨食一份透心涼的可麗餅，既消暑又可打卡。深圳東門「可麗小屋」與平常嘗到的雪糕可麗餅店不同，內餡特別用上原隻焦糖燉蛋，軟綿綿的燉蛋與雪糕，加上即點即煎的可麗餅皮，「冰火」滋味令人欲罷不能，價錢¥28份，為香港同類店舖的半價，性價比極高！

可麗小屋

地址：深圳永新街1號東門町廣場C區1層A013號

營業時間：10:00-22:00



深圳東門美食【9】紀錄餘生車輪餅——香芋及黑糖珍珠車輪餅

深圳東門掃街推介第一款美食，就是人氣車輪餅專門店「紀錄餘生車輪餅」，主打多款口味的爆餡車輪餅，店舖面積甚小，但持續都有人排隊。記者試食了「全家福」款式車輪餅，每個售8元人民幣，內餡為超多香芋泥及黑糖珍珠，配上即叫即製的車輪餅外皮，口感軟熟且味道香濃，食一個已經好飽！

紀錄餘生車輪餅

地址：深圳市羅湖區永新街51-6號



深圳東門美食【10】阿嬤手作——火爆茶飲店用料新鮮健康

早於2018年開業的阿嬤手作來自廣西，主打手作健康飲品。店方最特別之處，在於品牌標榜每款飲品底料，包括珍珠、仙草、芋泥、芋圓、麻糬等，均以古法現場熬煮製作，並將各種特色水果及材料與茶飲結合，當中招牌飲品包括手打米麻糬、龍眼桂花冰、老椰清補涼等，單杯飲品價格介乎¥18至¥30之間。

「打·米麻糬」算是鎮店招牌之作，以糯米麻糬鋪底，並再疊加入芋泥及斯里蘭卡水牛鮮乳茶，最後再鋪上灼燒黑糖芝士奶蓋，非常邪惡。由於門店人流較多，內地網民分享繁忙時間經常要等200多號籌，建議大家提前在阿嬷手作微信小程式下單。

阿嬤手作

地址：深圳市羅湖區南湖街道羅湖社區人民南路2028號金光華廣場負一層B1-126舖

營業時間：10:00 - 22:00



深圳東門美食【11】茉莉奶白——女生至愛 清香奶茶

深圳近年新開了不少茶飲品牌，其中頗受討論的「茉莉奶白」就於2021年創立，現時在當地已開設了近40間分店。記者今次點了一杯招牌茉莉奶白，以及一枝「飄雪」，亦即是冷泡茉莉茶，售價分別為15元人民幣，前者奶味較重，未有飲到茶香；後者則頗有驚喜，雖然僅為茗茶，但味道清香，入口帶來淡淡茉莉茶味，愛茶人士不妨一試。

茉莉奶白

地址：深圳市羅湖區東門太陽百貨1樓



深圳東門美食【12】小羅臭豆腐——酥脆嫩口黑色臭豆腐

深圳「文和友」地下有一間不時大排長龍的臭豆腐店「想你的夜·小羅臭豆腐」，離遠已經聞到一大陣臭豆腐味。該長沙臭豆腐外觀呈黑色，每份售價15元人民幣起，一碗最少有十多件臭豆腐，內裡配有一堆蘿蔔、蒜泥、香蔥等醬汁，咬開後其實是豆腐卜，開首吃下去味道雖然「怪怪的」，但習慣後又頗具風味，不過人人口味各異，是否好吃就視乎大家能否接受！

想你的夜·小羅臭豆腐

地址：深圳文和友老街蠔市場L1層



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