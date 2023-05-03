五一假期︳早餐到宵夜朝7晚11吃不停 內地遊客說笑︰食到嘴抽筋
內地遊客在五一黃金周突然暴增，銅鑼灣、尖沙咀、旺角多區人山人海。經內地網民推介一大籮香港美食之後，連港人都留意起自己地頭究竟有咩好食？有咩被推上熱搜？香港美食太多，有內地旅客笑指自己「食到嘴抽筋」，嘴巴由早上7點至晚上10點不停郁。
由早食到晚 吃貨15小時食咗乜？
五一黃金周假期開始，星光大道、銅鑼灣鬧市已萬人空巷，內地遊客頻頻將水泄不通的場面實時播報，並上載至社交平台，兼幽默笑說︰「果然迎來報復性消費，世上最遠的距離，莫過於你距離不遠，我看不見。」香港有咩好食？成為內地遊客的熱門分享，30秒帶大家由朝吃到晚，美食提案密密出爐，表明「來香港就是要吃！」
食足15小時，內地遊客吃貨時間表例子1▼▼
7:00︳茶記菠蘿油+冰奶茶
8:00︳冰室西多士+通粉
9:00︳路邊小食車仔餸
10:00︳港式早茶點心
11:00︳路邊燒賣+腸粉
12:00︳日式叉燒溏人蛋拉麵
13:00︳蘭芳園 招牌奶茶
14:00︳出爐爆漿蛋撻
15:00︳冰凍龜苓膏
16:00︳酥脆炸雞
17:00︳文歷餅店 買熊仔餅型朱古力蛋糕做手信$520/個
18:00︳豬扒米線
19:00︳NUTTEA 朱古力奶茶
20:00︳休息
21:00︳抹茶芋泥鬆餅$45/個
22:00︳宵夜大牌檔煲仔飯
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自內地與香港回復正常通關，兩地經貿、人文等領域的交流合作逐步恢復後，「五．一」假期市面重見了疫情前的熱鬧情景。對於香港人來說，本是平平無奇的餐廳及食肆，卻成了內地訪客探店的新目標。在「五．一」假期期間，不少經內地社交平台分享過的餐廳，門外也大排長龍，或誠如內地旅客所說「去香港就是要吃的」。相關文章︰五一假期︳紅茶/Bakehouse/富豪雪糕 9大香港美食內地旅客排長龍
有網民更詳細列出到訪過的店舖，一樣是由早吃到晚，早餐吃到宵夜，最後買了酥皮蛋撻做手信回鄉。
內地遊客吃貨時間表例子2▼▼
08:00︳西環-My Own 牛肉烏冬麵
09:00︳Pie&Tart 牛乳奶凍撻 $13/個
10:00︳麥當勞 漢堡包
11:00︳Omotesando Koffee 泡沫咖啡
12:00︳Urban Bakery 酥皮蛋撻
13:00︳秘 板燒牛肉
14:00︳Starbucks
15:00︳佳佳甜品 杏仁糊、薑汁湯圓、西米露
16:00︳四喜麵包 超厚西蘭花鮮菇蛋批、煙肉洋蔥蛋批
17:00︳Cinnabon 肉桂卷 $49/個（大）
18:00︳The Matcha Tokyo 抹茶雪糕、抹茶飲品
19:00︳灣仔-Rempah Noodles 叻沙湯麵
20:00︳Café Life 抹茶芋泥拿破侖
21:00︳中環-Roji 中菜
22:00︳西營盤-松屋 梳乎厘
23:00︳金鐘-Cô Thành 湯河
買Bakehouse 蛋撻做手信
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