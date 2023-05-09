開心果甜品︳開心果糊/開心果椰凍　蘭苑饎館/夏茶/珍多美9大推介

開心果甜品受食客追捧，因開心果出名馥郁甘香，無論是淨吃堅果或入饌製成甜品都深受大眾歡迎。今次記者精選香港9大必食的人氣開心果甜品，由特厚夾心Bagel、意式雪糕、酥皮蛋糕至街坊小店均有，多重開心果滋味變奏，開心果控們必不可錯過。



開心果甜品9大推介

1. Monsoon Bagel

人氣網店「Monsoon Bagel 季•貝果」推出特厚雙重純粹開心果夾心Bagel，上下夾有兩層開心果乳酪，一層是濃厚鹹香開心果醬， 一層則重乳酪甜味，一鹹一甜，兩者加起來恰到好處，加上開心果碎粒，口感非常豐富。店家還有開心果巴斯克蛋糕及開心果燕麥奶，一次過滿足所有開心果控的願望。

(圖片︰IG@eatingroooo授權)

開心果甜品推介【1】Monsoon Bagel

訂購網址：https://www.monsoonbagel.com/categories/%F0%9F%8C%9Frecent-items%F0%9F%8C%9F

備注：逢週日開團



2. 伊間咖啡

去年於土瓜灣啟岸開設的日系咖啡店「伊間咖啡」，其招牌的開心果系列甜品評價極高，如必食的開心果軟芝士凍餅，入口滑嫩香濃，又有開心果碎豐富口感；開心果忌廉芝士曲奇，中間的開心果cream cheese有開心果粒粒，外脆內香，令人一試難忘。

開心果甜品推介【2】伊間咖啡

營業時間：星期一至五 1100-1800、星期六、日及公眾假期 1030-1830

地址：土瓜灣馬頭圍道63號啟岸地下15號舖



3. 珍多美

珍多美是土瓜環的街坊麵包店，除了售賣不同的港式麵包外，還有大熱的意大利開心果布甸麵包！開心果布甸墜手足秤，常溫食布甸呈半流心嘅質地，味道Nutty又香滑！建議買回家先翻熱再吃，外層法包會更香脆，一入口外脆卜卜，內有流心！

(圖片︰IG@eatingroooo授權)

開心果甜品推介【3】珍多美

營業時間：0630-2030

地址：土瓜灣土瓜灣道283號地舖



4. 蘭苑饎館

位於太子的老字號中式糖水店「蘭苑饎館」，主打較少有的開心果糊。顏色呈超誇張的超翠綠色，不過絕非加了色素，而是選用了色水較深的伊朗開心果研磨而成。味道不會太濃膩，帶淡淡的開心果香氣，食完也不會太膩。此外，店家還有供應開心果糕，味道比開心果糊甜少少，有機會必要試試。

開心果甜品推介【4】蘭苑饎館

營業時間：1200-2000

地址：太子西洋菜北街318號集賢樓地舖



5. Giovanni Pina

意大利百年過江龍烘焙品牌Giovanni Pina，主打一系列意式開心果甜品，如新出的「開心果吉士千葉酥」、開心果Gelato及開心果芝士蛋糕等。以意大利特濃開心果入饌，經過研磨再融入吉士忌廉中，配合多層酥皮及開心果仁，多重質感，每一口都係甜美滋味。

（圖片來源：官方）

開心果甜品推介【5】Giovanni Pina

營業時間：1100-2200

地址：中環德輔道中135號華懋廣場二期地舖



6. Messina

Messina是意大利的一個地方，亦是老闆父母出生地，老闆以地名命名，除了舒發自己對故鄉的熱愛，另一原因是它們主打的Gelato，採用Messina的自家農場的牛奶製造，是優質奶源。Messina的Gelato共有40種口味，包括30種核心口味、5種香港獨家產品同埋5種輪流推出的特別款式，口味極多。當中，best seller就是採用意大利產的西西里開心果製作的Gelato，開心果味濃郁，甜而不膩，備受推薦。

(圖片︰IG@eatingroooo授權)

開心果甜品推介【6】Messina

營業時間：星期一至四 1200-2200、星期五至日 1200-2230、公眾假期 1200-2200、公眾假期前夕 1200-2300

地址：中環砵典乍街37-43號嘉寶商業大廈地舖



7. 夏茶

元朗人氣茶飲店「夏茶」的限定品「開心果椰子凍」，人氣高企，一般到下午就會售畢，想試一定要趁早去。開心果椰子凍將開心果醬混合椰青水，食落味道香濃則不失清甜，

而椰子凍質感介乎奶凍同啫喱之間，口感滑溜，️質感不錯。另外，可自行加添開心果碎，更添香味。

8. Lovever Patisserie

香港首家的法式甜品達克瓦茲專門店「Lovever Patisserie」，推出了開心果達克瓦茲及開心果脆殼瑪德蓮，前者在開心果奶油霜上加入開心果碎，雙倍香濃，達克瓦茲又使用大量杏仁粉製作，表層酥脆內部柔軟輕盈；後者外層有粒粒開心果碎，內職則是入口鬆軟香甜的蛋糕質素，開心果味濃厚。

（圖片來源：Lovever Patisserie官網）

開心果甜品推介【8】Lovever Patisserie

營業時間：1130-1930

地址：灣仔大王東街2至4號安興大廈地下3C號舖



9. 37 Cake

人氣網店「37cake」，主打脆皮麻糬蛋糕，不論味道及賣相都評價極高！店家除了茶味蛋糕，另一熱門蛋糕就是「開心果芝麻」。外層是香濃的芝麻脆皮，入面盡是開心果味餡，中間有煙韌的麻糬及奶凍，層層滋味不同，口感非常豐富。

開心果甜品推介【9】37 Cake

訂購網址：https://linktr.ee/37.cake

領取方法：觀塘工作室自取，或lalamove送貨（按地區收費）

門市地址：觀塘鯉魚門道2號新城工商中心407室（只供領取蛋糕）

