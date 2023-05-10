周末好去處︳赤柱廣場法式市集開鑼　4大打卡位啤酒/法甜品免費換

母親節行市集，赤柱廣場有周末活動。正值法國五月，赤柱廣場舉辦法式周末市集，以法式藝術為主題，結合黑白手繪特設4大巴黎名勝打卡位，市集涵蓋多樣法式手信、美酒佳餚、寵物用品等，更有街頭藝術表演，完成指定要求更可免費換領法式甜品。



赤柱廣場市集開鑼

赤柱廣場全新周末市集開鑼！由即日起至5月28日，赤柱廣場舉辦法式周末市集「Art & Dine Festival」，市集以黑白手繪畫作主題，以粗線勾畫出多個法國名勝景點，並有4大打卡位，包括著名的艾菲爾鐵塔（巴黎鐵塔）、凱旋門、羅浮宮外，更特別加設了巴黎街頭Café，營造浪漫的法式氛圍。

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（圖片來源：赤柱廣場）

4大手繪法國名勝打卡位▼▼

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市集3大優惠：$100購物優惠券、免費換1664啤酒或法式甜點

法式周末市集提供一系列法式手信，包括美酒佳餚、香薰，更與Pet-a-hood合作，提供各式寵物家居用品、健康寵物小食等，其中「Link Up」會員憑指定領展廣場電子收據消費滿$50，可於赤柱廣場換領$100購物優惠券一張，認真超抵！

此外，市民只須周末於赤柱廣場或美利樓用電子貨幣作任何消費，追蹤赤柱廣場（@stanleyplazahk）及1664（@1664blanchk）的官方Instagram帳號，即可在現場換領最新口味的1664 Brut拉格啤酒，另於母親節周末（5月13至14日），一眾媽媽可換領額外多一支1664 Brut啤酒。

除了美酒外，「Link Up」會員於赤柱廣場或美利樓憑指定電子消費，可換領LQV餐廳精緻法式甜點，包括法式檸檬撻、閃電泡芙（雲尼拿或朱古力口味）。周末還有客製小卡片服務，讓大家以法文對摯愛表達心意。今次市集特別邀請專業演員演出法式街頭默劇，大家如有興趣不要錯過。

赤柱廣場市集「Art & Dine Festival」詳情

推廣地點：赤柱廣場

推廣日期：即日起至5月28日

*更多優惠詳情請至官網查詢。

