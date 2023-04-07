DONKI減價︳開倉清貨優惠2折起！限指定分店逾千件美妝+家品劈價
撰文：溫藹紅
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DONKI最近再推出開倉清貨優惠！DON DON DONKI最新推出開倉優惠，多類貨品勁劈價低至2折，今次指定分店更推出清貨區，優惠涵蓋藥妝、日用品、家品、運動用品及精品等，即看開倉優惠詳情。
荃灣DONKI開倉清貨
繼早前日本連鎖百貨店驚安之殿堂（DON DON DONKI）多間分店，推出一輪開倉優惠後，DONKI最新又再宣布指定分店，將推出開倉清貨區，貨品低至2折發售！
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DONKI宣布，由即日起，荃灣海之戀店再推出清貨減價，並於收銀入口處附近設置「清貨區」。專區內將不定時加入新貨品，提供超過1,000款特惠商品，範圍覆蓋家品、服裝、玩具精品及美妝用品等，並以低至2折原價發售！
此外，DONKI尖沙咀美麗華分店近日更推出5月獨家優惠。由即日起至5月31日，DONKI美麗華店精選咗多款鮮貨、零食、飲品、啤酒等，售價低至$7，有興趣記得趁優惠選購！
DON DON DONKI 清貨優惠詳情
荃灣海之戀分店
推廣日期：即日起
推廣地點：荃灣海之戀店分店
推廣優惠：清貸區低至2折
尖沙咀美麗華分店
推廣日期：即日起至5月31日
推廣地點：美麗華分店
推廣優惠：5月獨家優惠