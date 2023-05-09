尖沙咀好去處︳K11 Musea咖啡市集　歎手工咖啡/美食/拉花工作坊

尖沙咀咖啡市集！如果你也是咖啡控，K11 MUSEA首辦的Coffee Journey自然不可錯過。屆時會場將雲集超過50個來自世界各地的咖啡品牌，舉辦週末市集Pop-up、咖啡體驗課程、咖啡鑑賞及飲品創作比賽等活動，節目豐富，不論咖啡新手或咖啡鑑賞家都能樂在其中！



咖啡不但提神，香醇馥郁的滋味令人難以抗拒，為不少繁忙都市人的生活必須品。咖啡控到咖啡市集尋寶，可能會發掘更多。Coffee Journey舉行重頭節目，為期三星期、逢六日舉辦的咖啡周末市集，帶來多元咖啡體驗！地點在K11 MUSEA 6 樓，K11 Art & Cultural Centre，活動期間將有19個攤位，屬期間限定，並展示超過50個來自世界各地和本地的咖啡品牌商品，遊客可入手各種以咖啡為中心的品味好物和手工釀造設備。

咖啡周末市集4大亮點

1. Butterman_bakes

人氣網站Butterman_bakes主打一系列專配咖啡的烘焙美食，如瑪德蓮、費南雪、布列塔尼酥餅、佛羅倫汀餅乾、英式鬆餅等，均是手工製作，充滿特色。

（圖片︰K11 Musea提供）

2. Ex plum wine

EX Plum Wine 為本地的梅酒品牌，備有多款口味獨特的自家精釀手工梅酒，如「初見。梅酒」系列結合了梅酒及咖啡，打破大家對梅酒的既有印象。

（圖片︰K11 Musea提供）

3. Winston Coffee

市集邀來了曾入選亞洲50大最佳咖啡店的Winstons Coffee參與，可以在這兒嘗到Winstons Coffee多款招牌澳洲風味咖啡，衝擊味蕾。

（圖片來源︰Winstons Coffee官方IG）

4. H House

除了咖啡及美食，場內還有生活品牌H House，提供各式各樣的精緻咖啡用具及飾品，不少為市集限定產品，售完即止。

（圖片︰K11 Musea提供）

「Weekend Coffee Market」周末市集Pop-up

地點：K11 MUSEA 6樓，K11 Art & Cultural Centre

日期：5月20日至6月4日，逢周六、週日及公眾假期

時間：1200-2100



Coffee Corner咖啡體驗 提升鑑賞品味

周末市集旁邊是Coffee Corner，公眾可參與由獲獎咖啡師和行內專業人士主持的15個工作坊/咖啡體驗課程，涵蓋課程包括拉花藝術、咖啡烘焙、咖啡鑑賞和沖泡、AeroPress技巧工作坊以及手沖咖啡比賽大師班，不論是咖啡新手還是鑑賞家，可報名參加。

Coffee Corner

地點：K11 MUSEA 6樓，K11 Art & Cultural Centre

日期：5月20日至6月4日，逢周六、周日及公眾假期

詳情：https://k11.onelink.me/er2B/o67y1mdh



儲印仔換咖啡掛耳包/精品

Coffee Journey還推出了收集印花的消費禮遇活動，逢於參與的商戶作任何消費即可獲得印花一個，集齊6個印花可兌換一份禮物，包括TARZA掛耳滴漏咖啡或WPM玻璃濾壺。集齊12個印花即可兌換Not Neutral Gino咖啡壺及Gokan 精選藝妓掛耳包套裝、WPM手搖磨豆機、WPM青鳥手沖壺或Oatly透明玻璃杯、Oatly型格保溫袋及Gokan 經典巴拿馬單品掛耳包套裝等大獎，禮物總值達$1,000。

（圖片︰K11 Musea提供）

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Coffee Discovery 消費禮遇

日期：5月15日至6月4日

換領時間：1000-2200

換領地址：K11 MUSEA 4樓KLUB 11 禮賓尊區

詳情：https://k11.onelink.me/er2B/i2ils93b

