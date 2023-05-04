母親節優惠｜郵輪買1送1優惠！人均$325晚 包娛樂任食 直達台灣

撰文：何以諾
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母親節快到，母親節優惠密密出爐！相信不少人正考慮怎樣與媽媽歡渡節日。未想到向母親送甚麼禮物的朋友，不妨考慮請母親大人去一趟郵輪旅程，順便到海外觀光！有網上平台推出郵輪優惠，買1位送1位，最低人均每晚消費只需HK$325（不連稅）。大家和媽咪坐郵輪去台灣之際，還能享用船上的免費餐廳以及多個娛樂設施。

名勝世界壹號郵輪　買1送1直達台灣

網上平台KKday正推出郵輪母親節優惠，現在只要登入訂購平台，即能以優惠價預約乘搭穿梭港、台的「名勝世界壹號」。

郵輪由維港出發，直達高雄港（江智騫攝）

即日起至5月20日預訂內側客房、海景客房、露台客房的朋友，可得「買1位送1位」優惠，2人房價（不連稅）$1,299起，最低人均每晚消費只需HK$325；即日起至10月28日預訂皇宮套房的朋友，更可得到「買1位送3位」優惠，房價（不連稅）$4,348起。

3日2夜航班　逢星期日開出

使用優惠的朋友，最早可以選擇於5月31日出發，而最遲可以選擇於10月25日出發。優惠適用的「3日2夜」航班，逢星期日會開出。「名勝世界壹號」會由香港駛往台灣高雄市，大家在抵達高雄後，不妨順道參觀當地的風景名勝，感受傳統文化。

多項娛樂設施　免費餐點任食

在前往高雄及回港期間，大家在「名勝世界壹號」上，亦可享用各間免費餐廳提供的餐點，包括中、西美食以及燒烤食品等，亦可以大玩多項娛樂設施，包括意大利風格泳池、滑水梯、VR探索館、兒童遊樂室等，也可以觀賞電影與樂隊演出。

謹記進入台灣前要申請「入台證」，申請方法可參考以下連結︰

入台證申請2大方法｜睇清入台證申請步驟+文件　教打錯資料要點做

名勝世界壹號3日2夜郵輪之旅 母親節優惠

優惠供應日期：即日起至5月20日
出發日期：5月31日至10月25日（逢周三）
價錢：內側客房3日2夜的2人房價由$$1,299起，人均$325起（不連稅）
訂購方法：KKday

「名勝世界壹號」母親節有優惠嗎？

KKday正推出郵輪母親節優惠，能以優惠價最平人均$325/晚坐郵輪，詳情可參閱內文

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