12蚊店優惠｜一連三日AEON買5送1均價$10　網民開心大讚︰好感動

12蚊店優惠回歸！AEON旗下12蚊店最新推出限時優惠，今次難得再次重推買5送1優惠，多款貨品一連三日以抵價發售，引來不少網民大表感動，又表達感受說，可能是高層聽見民間聲音，「降低門檻」再推超抵價。



12蚊店Living Plaza、Daiso Japan 重推買5送1

12蚊店買5送1優惠回歸！AEON旗下12蚊店Living Plaza及Daiso最新再推出限時優惠，;由即日起至14日，一連三日推出買5送1！顧客在店內購買任何產品，單一發票滿5件，即可享一件價值$12的免費產品，獲不少網民大讚，換言之平均價每件貨品$10。

（圖片來源：12蚊店關注組）

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網民開心讚：高層聽到、降低門檻

Living Plaza by Aeon及Daiso Japan，以往不時都會推出超抵價買5送1優惠，不過早前就多次以較高門檻，推出買7送1、買10送2等優惠，令不少12蚊店熟客卻步。不過，今次官方悄悄地再推出買5送1，有眼利網民隨即拍板叫好，直言「高層聽到、降低門檻」。

網民：期望再推均一價$10

有網民表示，今次優惠相對容易選購，「（之前）買7先送1，好難在一間店買到同時幾件合心水的，所以好多時索性唔買」、「咁容易買好多」。不過，有網民就認為降低門檻仍不足夠，「不如直接$10蚊啦，可能都會買一兩件」、「$10我日日去買嘢都得架」，坦言期望12蚊店可再推均一價$10，未知Aeon又聽唔聽到大家的意見呢？

12蚊店優惠 詳情

推廣地點：AEON Living Plaza/Daiso門店

推廣日期：5月12日至14日

優惠：買5送1、買10送2

