ZARA減價︳T恤/牛仔褲/背心$39起　清貨低至半價大量春夏款易襯衫

撰文：溫藹紅
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ZARA推出清貨減價！多款精選男女服飾、手袋、香水等減價低至半價，包括男女上衣、背心、T恤、衛衣、外套、牛仔褲、裙款等，最平$39就可以入手，更有多款手袋、鞋款及香水，大家記得趁減價選購。

ZARA門市及網店最近再推出減價優惠，多款男女裝服飾、手袋、鞋款等劈價半價起，其中女裝包括多款上衣，涵蓋長短袖T恤、背心等，超多平價的春夏款式，最平$39就可以買到。

（圖片來源：ZARA）

不論是優閒或上班都適合，不少夏天背心均非常百搭▼▼

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至於褲款及裙款等，多款女裝牛仔褲亦做減價，包括型格破洞牛仔褲、喇叭褲、休閒長褲等；另外多款外套、裙款減價，涵蓋連身裙、背心裙、短裙等，部分秋冬款式亦清倉特價。

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男裝方面，有多款短袖T恤、短袖襯衫、外套等亦減價。此外，亦有多款長褲如休閒褲、窄身長褲、西裝褲等，$159起就可以入手。

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ZARA減價涵蓋多款鞋款、香水，當中包括多款易襯涼鞋、短靴等；各款易攜香水最平$59就可以入手！大家記得趁減價選購。

ZARA 優惠詳情

推廣日期：即日起
推廣地點：ZARA門市及網店
官網：https://www.zara.com/hk
*更多款式詳情請前往官網查詢。

ZARA清貨優惠低至幾折？

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