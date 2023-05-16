稻香1蚊優惠｜$1乳鴿、鮑魚雞煲！打邊爐6折酒水半價30分店適用

稻香1蚊優惠回歸！稻香再度推出$1乳鴿及$1鮑魚雞煲優惠，只要於指定時段內惠顧稻香、稻香茶居、稻香超級漁港等30間分店，即可以$1優惠價食到乳鴿或鮑魚雞煲，超抵食！即睇稻香$1優惠詳情及分店地址。

稻香$1乳鴿優惠 2人同行每人1隻

稻香$1乳鴿，由即日起，在全港30間稻香、稻香茶居、稻坊、稻香漁港市集和稻香超級漁港分店，逢星期一至四下午5時半至晚上8時半，2位起惠顧每位即可歎到$1乳鴿；逢星期五、六、日及公眾假期都只是$10（原價$48/隻）。

（圖片來源：稻香）

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稻香$1乳鴿優惠只適用於堂食，入座每位以茗茶計算，2位起方可享用優惠。$1乳鴿優惠適用於星期一至四，$10乳鴿優惠則適用於逢星期五、六、日及公眾假期，額外惠顧每隻按原價收費$48/隻。

（圖片來源：稻香）

稻香$1鮑魚雞煲 6折火鍋配料+酒水半價

此外，今次稻香更有$1鮑魚雞煲優惠（原價$168/煲），逢星期一至四晚上8時半後惠顧，$1就歎到鮑魚雞煲；逢星期五六日及公眾假期$38！歎完雞煲更可以加湯變火鍋，更可以用6折優惠價加購火鍋配料及免費醬料吧，指定酒水更一律半價，適合三五知己聚會食宵夜。

$1或$38鮑魚雞煲優惠只適用於指定分店堂食，入座以茗茶計算，2至4位可享用1煲，5位或以下最多可享用2煲，額外惠顧按原價收費$168/煲。

（圖片來源：稻香）

稻香$1乳鴿優惠 詳情

優惠地點：全線稻香、稻香茶居、稻坊、稻香漁港市集分店

優惠日期：即日起至另行通知

供應時段：星期一至四17:30-20:30



稻香$1鮑魚雞煲優惠 詳情

優惠地點：全線稻香、稻香茶居、稻坊、稻香漁港市集分店

優惠日期：即日起至另行通知

供應時段：星期一至四20:30後

分店地址：https://cutt.ly/0hFje18

