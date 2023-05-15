Dan Ryan's優惠封門牛柳買1送1　雞翼啤酒放題90分鐘任食$168起

連鎖西餐廳Dan Ryan's全線分店推出兩大抵食優惠，其中最吸引的必數封門牛柳買一送一，每份再送香烤原條粟米及蕃薯條，各位食肉獸又可以出動；另外，還有雞翼連啤酒任飲任食放題，適合與三五知己聚餐，即睇優惠詳情。



Dan Ryan's買一送一 歎封門牛柳、是日牛扒

連鎖西餐廳「Dan Ryan's Chicago Grill」由5月22日起，逢星期一及星期三晚上6時起，凡惠顧全線分店，只需點兩杯飲品，即可享有封門牛柳（$308/8安士、$368/12安士）或是日精選牛扒買一送一優惠，每份再配上香烤原條粟米及蕃薯條，各位食肉獸又是時候出動！

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雞翼薯條啤酒放題$168起 任食90分鐘

除此之外，由5月15日下午3時至7時，全線分店同步推出雞翼薯條放題優惠，90分鐘無限任食雞翼、薯條及任飲指定啤酒，雞翼可配田園沙律醬、惹味蜜糖芥茉醬或藍芝士醬，每位$168起。

Dan Ryan's Chicago Grill 封門牛柳買一送一

日期：2023年5月22日起（逢星期一及三）

時間：下午6時起

地點：全線Dan Ryan's分店



*優惠受條款受細則約束



Dan Ryan's Chicago Grill 雞翼啤酒放題優惠

日期：2023年5月15日起

時間：下午3時至7時

地點：全線分店（利東街：星期一至日下午3時至晚上7時；其他分店：星期一至四下午3時至晚上7時 ）



*只限堂食

*另收加一服務費

*需完成食任點食物方可追加食物

*全枱客人需點選同一優惠

*優惠不適用於公眾假期及節日

*優惠受條款受細則約束



Dan Ryan's Chicago Grill 分店地址

Dan Ryan's Chicago Grill 利東街分店

地址：灣仔皇后大道東200號利東街地下G40號舖

電話：2877 1918



Dan Ryan's Chicago Grill 又一城分店

地址：九龍塘達之路80號又一城LG2層28號舖

電話：2265 8811



Dan Ryan's Chicago Grill 尖沙咀分店

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈3樓OT315號舖

電話：2735 6111



Dan Ryan's Chicago Grill 太古城分店

地址：太古太古城道18號太古城中心3樓311號舖

電話：2845 4600

