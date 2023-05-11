屯門日式燒肉放題優惠$138起！3小時任歎燒肉+任食日本明治雪條

屯門燒肉放題優惠！屯門最近新開一間日式燒肉店，並推出下午茶燒肉優惠，每人只需$138就可以任飲任食3小時，當中包括多款美國牛肉、雞腿肉、豚肉等，更可任歎精美甜品及飲品，連日本明治雪條都可任食，即看優惠詳情。



日式下午茶燒肉放題每人$138起

日式燒肉專門店「佐賀山田 Saga Yamada」早前進駐屯門，再開設新分店「佐賀山田‧燒肉」，新店開張推出多重燒肉優惠，其中包括下午茶燒肉放題優惠，低至每人$138，3小時可任飲任食燒肉三品放題。

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（圖片來源：佐賀山田 Saga Yamada）

下午茶任飲任食3小時 任歎日本明治雪條

由即日起，逢星期一至日（14:30 - 16:00）都有下午茶燒肉優惠，包括任食精選美國牛肉、雞腿肉、豚肉、新鮮野菜、精美甜品、罐裝飲品，及人氣回本美食雪糕、日本明治雪條都可以任食3小時。優惠僅限山田‧燒肉屯門店，並在5月13至14日暫停供應。

（圖片來源：佐賀山田 Saga Yamada）

「焼肉夏祭り」放題每人$178起 任食100分鐘

此外，由5月10日起逢星期一至日（12:00 - 17:00），餐廳推出「焼肉夏祭り」放題優惠，每位只需$178起，就可以任食100分鐘，涵蓋多達66款美食，包括精選42款肉類，並有海鮮、新鮮野菜及日式小食。全場自助放題區的甜品、罐裝飲品、杯裝雪糕等任食，同枱客人需惠顧同一級別放題，而且優惠不適用於公眾假期。大家記得不要錯過！

（圖片來源：佐賀山田 Saga Yamada）

佐賀山田‧燒肉 優惠詳情

1)下午茶燒肉放題$138起（任食3小時）

優惠日期：即日起（5月13至14日暫停）

優惠時段：14:30 - 16:00（星期一至日）



2)「焼肉夏祭り」放題優惠$178起（任食100分鐘）

優惠日期：即日起（公眾假期不適用）

優惠時段：12:00 - 17:00（星期一至日）



優惠地址：屯門時代廣場北翼3樓40號舗

電話：3618 4563

*優惠詳情留意官方資訊。

