周末好去處｜Ian生日陳卓賢歌迷會開應援展　免費入場附地點/日期

撰文：何以諾
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本地人氣男子組合Mirror的成員陳卓賢（Ian）6月9日生日，踏入30歲。陳卓賢國際歌迷會會在時代廣場舉辦「伊人森弦@Ian's Asteroid I609」展覽，回顧Ian的個人成長與創作過程。

忠粉辦應援展　慶祝Ian30歲生日

出道約5年的Mirror成員Ian，在每年6月9日的生日都會收到一眾Hellosss的祝福。今年，陳卓賢國際歌迷會將會在銅鑼灣時代廣場舉行「伊人森弦@Ian's Asteroid I609」展覽，讓大家在5月22日至6月30日期間重溫Ian的成長歷程及作品。

（圖片來源：陳卓賢國際歌迷會）

展覽中有很多Ian照片，大家可以在場內跟Q版的Ian「小卓賢」打卡合照。除此之外，展覽更首次展出Ian創作歌曲時的手稿及歌曲Demo，讓大家感受Ian多首觸動人心的作品是如何誕生。

走進歌曲世界　感受歌詞力量

展廳裡，特別加入了森林、海洋等Ian多首歌曲中出現過的大自然元素，讓Ian歌曲的意境活現眼前。大家亦可在草地上感受「平靜裡安躺，棲身一抹暖光」，也可在深海欣賞「鯨落入大海只有冷仍綻放」的一刻。展覽是免費入場，想探索Ian創作心路歷程的朋友，不要錯過這次機會。

將要踏入30歲的Ian（葉志明 攝）

伊人森弦@Ian's Asteroid I609

地點：銅鑼灣時代廣場2樓中庭及5樓517-519號舖
日期：2023年5月22日至6月30日
時間：10:00 - 21:00 （5月22日為晚上19:00- 21:00）
收費：免費

Ian生日的月份是？

6月，日子可參閱內文

Ian生日期間，有甚麼活動？

Ian國際歌迷會舉辦應援展，展出Ian創作歌曲時的手稿及歌曲Demo，詳情可參閱內文

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