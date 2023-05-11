鳳眼藍2023｜藍紫色花海鳳眼藍怒放遍濕地　附地點/交通/打卡貼士

鳳眼藍經已在北區鄉郊盛放！在春、夏交替之際，有網民在梧桐河附近發現鳳眼藍經已在一片濕地上怒放。上百朵的鳳眼藍花，形成一大片的藍紫色花海，場面壯觀！即睇鳳眼藍的詳細位置與交通資訊！



藍紫色鳳眼藍花海遍濕地

在羅湖梧桐河西岸近菴邊的一處濕地，鳳眼藍在經過春雨的沐洗後，近日已芔然綻放。在濕地上，過百朵的鳳眼藍花將鬱鬱蔥蔥的鄉郊沾上一點藍紫，蔚為大觀，現場場景壯觀！

鳳眼藍又名鳳眼蓮、大水萍、豬乸蓮、布袋蓮、水葫蘆，是雨久花科植物，花期期間會怒放藍紫色的花。根據漁農自然護理署的網站，鳳眼藍能花期為每年7月至10月。不過或許因為氣候變化之關係，不少人在過去數年，早在春、夏交替之間的5月經已能找到鳳眼藍的蹤影。

（圖片授權：FB@香港風景分享組組員Ada Hung）

貌似鳳凰得名 繁殖速度迅速

每朵鳳眼藍花具有6片花瓣，而每朵鳳眼藍的其中一片花瓣上，具有黃點，猶如鳳凰的眼睛，令鳳眼藍被冠上鳳凰之名。此外，鳳眼藍的繁殖迅速，在合適的條件下能夠每2星期迅速繁殖1倍，形成雅觀的花海。

（圖片授權：FB@香港風景分享組組員Ada Hung）

如果想觀賞河上鄉鳳眼藍的朋友，可以在上水站乘搭專綫小巴51K綫，於羅湖懲教所下車，再步行至梧桐河邊。接著，沿河邊西岸的道路北行約10分鐘，便能到達。另外，鳳眼藍要有充足陽光才會開花，大家應盡量避免在陰天或雨天期間賞花，避免到場後失望而回。

羅湖鳳眼藍

地點：羅湖梧桐河西岸近菴邊

開放時間：24小時

交通：在上水站乘搭專綫小巴51K綫，於羅湖懲教所下車，步行至梧桐河邊，再沿河邊西岸的道路北行約10分鐘。

