海雲天晚市放題優惠買2送1！3小時任食片皮鴨/鮑魚海鮮桶/酸菜魚

海雲天中菜晚市放題優惠回歸！九龍海逸君綽酒店中菜廳海雲天再推出中菜晚市放題優惠，3小時任食海鮮桶、片皮鴨、脆皮燒腩仔、燒鵝皇、金湯酸菜魚等，連無限任飲紅白酒、啤酒汽水等，人均$359起，即睇優惠詳情。



海雲天中菜放題買2送1 3小時任食片皮鴨/海鮮桶

九龍海逸君綽酒店海雲天3小時中菜放題優惠低至買二送一！今次海雲天中菜放題特別加入六重海鮮桶放題，可以任食蟹腳、青口、沙白、鮑魚、海蝦、蟹蓋仔等；另有超過40款食品可以無限追加，不少得海雲天最出名的片皮鴨、脆皮燒腩仔、燒鵝皇、金湯酸菜魚、以及各款點心，包括翡翠蝦餃皇、蟹籽燒賣、灌湯小籠包等。

（圖片來源：Kkday）

海雲天中菜放題套餐更包任飲紅白餐酒、啤酒、汽水或橙汁，由即日起於旅遊平台kkday預訂有買二送一優惠，人均$358.7起；周末及父親節亦可享有買三送一優惠，人均$403.5就可以任食3小時。

（圖片來源：Kkday）

海雲天優惠【1】晚市3小時海鮮桶片皮鴨放題買二送一（連無限暢飲）

價錢：星期一至五$1,076/3位，平均$358.7/位（原價：$1,614/3位）

（另收加一服務費及茶芥醬油料）



海雲天優惠【2】晚市3小時海鮮桶片皮鴨放題買三送一（連無限暢飲）

價錢：星期六日及公眾假期$1,614/4位，平均$403.5/位（原價：$2,152/4位）

（另收加一服務費及茶芥醬油料）



海雲天晚市3小時中菜放題優惠

優惠期（預訂期）：即日起至5月22日23:59

使用日期：2023年5月17日至6月30日

用餐時間：18:00至22:00

預訂網址：請按此地址：九龍紅磡德豐街20號海逸君綽酒店二樓