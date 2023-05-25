素食自助餐2023︳全港6大素自助餐店$68起　日常素食/每日/無肉食

素食自助餐推介，食素都可滿足口腹。香港早年吹起素食自助餐風潮，後來經疫情打擊，餘下6間素食自助餐廳屹立不搖。佛誕假期連長周末，想歎素食自助餐不妨參考以下推介。



素食自助餐6大推介

1.無肉食

涼拌小食、炸物、炒飯、炒麵、素食壽司、湯、pizza等算多。大約午市$85位、晚市$135位，全自助形式，入場先付費，只收現金或八達通。

（圖片來源︰無肉食官方FB）

無肉食 部分分店

地址︰荃灣大河道98號如心廣場二期2樓213號舖

營業時間︰星期一至日11:30 - 17:00；18:00 - 22:00

查詢︰23369818



地址︰旺角洗衣街88號2樓

營業時間︰星期一至日11:30 - 15:30；18:00 - 22:00

查詢︰28892938



2.素來素往

自助區在店內正中間，坐任何位置都方便取食物，食品種類豐富，薯仔沙律、涼拌青瓜、涼拌四川薯粉、酸辣鳳爪、口水雞、皮蛋豆腐、蔬菜卷、滷肉飯、薑醋蛋、炸物、關東煮等等。大約$128位，晚餐基本上無限時，餐廳環境舒適。

收費參考︰

星期一至五︰午市＄75位、下午茶＄68位、晚市成人＄128位、小童＄108位；

星期六、日及假期︰午市＄90位、下午茶＄78位、晚市成人＄158位、小童＄128位

素來素往

地址︰大角咀博文街28-38號地下6號舖

營業時間︰星期一至日11:30 - 22:00

查詢︰94492555 / 21161119



3.每日

尖沙咀山林道人氣的素食自助餐店，有熱盤、冷盤、甜品、飲品、湯水等，下午茶、晚餐時段分別由90-120分鐘，性價比不錯。食客握介合桃咕嚕肉、關東煮、蓮藕餅。

（尹嘉蔚攝）

收費參考︰

星期一至四︰午市成人＄98，小童＄78;

星期一至四︰晚市成人＄148，小童＄128;

星期五午市︰成人＄98，小童＄78;

星期五晚市︰成人＄178，小童＄158;

星期六、日及假期︰午市成人＄118，小童＄98，

星期六、日及假期︰晚市成人＄178，小童＄158

每日

地址：尖沙咀山林道10-12號山林閣地舖

營業時間：11:45-22:00

查詢：25702266



4.日常素食

素食自助餐價錢親民，午市可吃75分鐘，免收加一，下午茶價更抵，吸引好多人來排隊。 蒟蒻造的魚生壽司、手拍青瓜、醃蘿蔔、蒸包、白糖糕、紫薯糕、紅棗薑汁糕、芋頭魚、鮮竹卷幾有驚喜。

（圖片來源︰日常素食官方FB）

收費參考︰

星期一至日午市成人$96、小童$82；下午茶成人$78、小童$66；晚餐成人$130、小童$110

日常素食

地址︰黃大仙龍翔道136號黃大仙中心北館2樓N201-N202及N226A號舖

營業時間︰星期一至日11:30 - 22:00

查詢︰26976663



5.樂園素食

麻辣燙、番茄關東煮味道濃郁，迷你荷葉飯、素燒賣受食客推薦。其他食物有壽司、炸天婦羅、小菜、湯翅、素餃子、糖水、炸香蕉等。

收費參考︰

星期一至五︰午市$98位

星期六、日及假期︰午市$108位

星期一至五︰下午茶$88位

星期六、日及假期︰午市$98位

樂園素食

地址︰銅鑼灣謝斐道535號Tower 535地庫B04號舖

營業時間︰星期一至日11:30 - 23:00

查詢︰26331386



6.寶蓮素食

由舊式齋舖轉型做自助餐，主打中式素菜。多款小菜同炒粉麵飯，質素中規中矩。齋叉燒最惹味開胃，各樣的天婦羅、白汁焗西蘭花，欖菜四季豆、煎堆、蘿蔔糕、冷盤等種類繁多。

（圖片來源︰寶蓮素食官方IG）

收費參考︰

星期一至五︰午市＄85位

星期六、日及假期︰午市＄95位

星期一、四︰晚市＄128

星期五、六、日及假期︰晚市＄138位

寶蓮素食

地址︰荃灣沙咀道328號寶石大廈地下G17-G18號舖

查詢︰23223088 / 23223011

