素食自助餐2023︳全港6大素自助餐店$68起 日常素食/每日/無肉食
素食自助餐推介，食素都可滿足口腹。香港早年吹起素食自助餐風潮，後來經疫情打擊，餘下6間素食自助餐廳屹立不搖。佛誕假期連長周末，想歎素食自助餐不妨參考以下推介。
素食自助餐6大推介
1.無肉食
涼拌小食、炸物、炒飯、炒麵、素食壽司、湯、pizza等算多。大約午市$85位、晚市$135位，全自助形式，入場先付費，只收現金或八達通。
無肉食 部分分店
地址︰荃灣大河道98號如心廣場二期2樓213號舖
營業時間︰星期一至日11:30 - 17:00；18:00 - 22:00
查詢︰23369818
地址︰旺角洗衣街88號2樓
營業時間︰星期一至日11:30 - 15:30；18:00 - 22:00
查詢︰28892938
2.素來素往
自助區在店內正中間，坐任何位置都方便取食物，食品種類豐富，薯仔沙律、涼拌青瓜、涼拌四川薯粉、酸辣鳳爪、口水雞、皮蛋豆腐、蔬菜卷、滷肉飯、薑醋蛋、炸物、關東煮等等。大約$128位，晚餐基本上無限時，餐廳環境舒適。
收費參考︰
星期一至五︰午市＄75位、下午茶＄68位、晚市成人＄128位、小童＄108位；
星期六、日及假期︰午市＄90位、下午茶＄78位、晚市成人＄158位、小童＄128位
素來素往
地址︰大角咀博文街28-38號地下6號舖
營業時間︰星期一至日11:30 - 22:00
查詢︰94492555 / 21161119
3.每日
尖沙咀山林道人氣的素食自助餐店，有熱盤、冷盤、甜品、飲品、湯水等，下午茶、晚餐時段分別由90-120分鐘，性價比不錯。食客握介合桃咕嚕肉、關東煮、蓮藕餅。
收費參考︰
星期一至四︰午市成人＄98，小童＄78;
星期一至四︰晚市成人＄148，小童＄128;
星期五午市︰成人＄98，小童＄78;
星期五晚市︰成人＄178，小童＄158;
星期六、日及假期︰午市成人＄118，小童＄98，
星期六、日及假期︰晚市成人＄178，小童＄158
每日
地址：尖沙咀山林道10-12號山林閣地舖
營業時間：11:45-22:00
查詢：25702266
4.日常素食
素食自助餐價錢親民，午市可吃75分鐘，免收加一，下午茶價更抵，吸引好多人來排隊。 蒟蒻造的魚生壽司、手拍青瓜、醃蘿蔔、蒸包、白糖糕、紫薯糕、紅棗薑汁糕、芋頭魚、鮮竹卷幾有驚喜。
收費參考︰
星期一至日午市成人$96、小童$82；下午茶成人$78、小童$66；晚餐成人$130、小童$110
日常素食
地址︰黃大仙龍翔道136號黃大仙中心北館2樓N201-N202及N226A號舖
營業時間︰星期一至日11:30 - 22:00
查詢︰26976663
5.樂園素食
麻辣燙、番茄關東煮味道濃郁，迷你荷葉飯、素燒賣受食客推薦。其他食物有壽司、炸天婦羅、小菜、湯翅、素餃子、糖水、炸香蕉等。
收費參考︰
星期一至五︰午市$98位
星期六、日及假期︰午市$108位
星期一至五︰下午茶$88位
星期六、日及假期︰午市$98位
樂園素食
地址︰銅鑼灣謝斐道535號Tower 535地庫B04號舖
營業時間︰星期一至日11:30 - 23:00
查詢︰26331386
6.寶蓮素食
由舊式齋舖轉型做自助餐，主打中式素菜。多款小菜同炒粉麵飯，質素中規中矩。齋叉燒最惹味開胃，各樣的天婦羅、白汁焗西蘭花，欖菜四季豆、煎堆、蘿蔔糕、冷盤等種類繁多。
收費參考︰
星期一至五︰午市＄85位
星期六、日及假期︰午市＄95位
星期一、四︰晚市＄128
星期五、六、日及假期︰晚市＄138位
寶蓮素食
地址︰荃灣沙咀道328號寶石大廈地下G17-G18號舖
查詢︰23223088 / 23223011