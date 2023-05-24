日本雪糕10大出口地排名︳港第二吞過千噸　3款日本雪糕港人最熟

日本雪糕一直深受世界多國歡迎，出口量每年高達數以千噸。近日，日本雪糕協會發表了去年當地雪糕的出口數據，公佈日本向全球出口了高達8,462噸雪糕，打破歷來紀錄。當中，香港的進口量高琚全球第2，比不少過億人口的國家還要多，而排行第1的地區亦同樣處於亞洲。



日本雪糕2022出口量 香港排第二鯨吞1,587噸

日本雪糕協會近日公佈了2022年的日本雪糕出口數據。去年，日本雪糕的出口量打破歷來紀錄，高達8,462噸，比2020年的6,806噸還上升了約25%。可見肺炎疫情肆虐全球時，仍無阻各國民眾對日本雪糕的熱愛。

日本不少供應冰凍甜品的餐廳會掛上「冰字幡」（圖片來源：Unsplash@Kentaro Toma）

排名方面，台灣去年向日本進口了1,848噸雪糕（佔總出口量約21%），成為日本雪糕最大進口地。而日本去年則向香港出口了1,587噸雪糕（佔總出口量約18%），令香港亦高琚第2大進口地。人口比台灣與香港還要多的中國與美國，則分別排行第3、第4。

▼日本雪糕10大出口地▼

2022年進口最多日本雪糕的10個國家／地區

日本雪糕受港人歡迎 多個品牌見於便利店超市

在香港，日本雪糕隨處可見，在便利店、超市甚至士多亦不難找到。以下3個較為熱門的日本雪糕品牌，大家即使未吃過，也應該見過。

1. 江崎固力果

創立已逾百年的老字號「江崎固力果」，除了糖果外，亦一直推出多種雪糕。在香港，較一般甜筒為大的「Giant」系列，一直吸引著不少喜愛雪糕的朋友選購。記者到訪東京時，亦曾經在多個鐵路車站的自動販賣機，看到「固力果雪糕」的蹤影。

2.明治

推出雪糕外，還會出產雪條的「明治」，同樣深受港人歡迎。其中，帶有波子汽水味道的「角10棒」是不少人的經典回憶。雖然「角10棒」的熱門程度已不及往日高，販售的地方也有所減少，但大家仍可以在各大便利店找到明治口味不同的杯裝雪糕。

3.樂天

「樂天」的冰凍甜品種類多元，不但有雪糕、雪條，更有雪米糍、雪糕批、沙冰等產品，適合對口感有追求的朋友。記者最喜歡「樂天」的「爽系列」冰品。「爽」口感獨到，有雪糕的細滑，但同時有沙冰的質感，冰凍質感讓人吃過後，跟包裝一樣很「爽」。此外，「爽」的口味多元，更會按時令推出當做水果的口味，取材新鮮。