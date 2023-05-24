GU減價｜銅鑼灣希慎新店5月底開幕　感謝節優惠過百款男女裝$59起

GU銅鑼灣希慎新分店宣布5月26日正式開幕，同時推出開幕優惠，消費滿指定金額即族送限量禮品！除此之外，GU亦會由5月26日起舉行一連兩星期感謝節減價優惠，多款男女裝服飾最平$59，是時候換季買新衫！



GU銅鑼灣希慎開新店

GU銅鑼灣皇室堡分店日前宣布結業，告別唯一港島區門市，引來一眾網民大感不捨。不過，後來傳出GU將會在銅鑼灣及旺角連開兩間分店，其中銅鑼灣全新分店將於5月26日正式開幕，選址位於希慎廣場1樓，舖位前身是「SHOUT Art Hub and Gallery」，地理位置好方便。

示意圖（圖片來源：GU Hong Kong）

GU銅鑼灣希慎廣場門市推出開幕優惠，於5月26日至5月28日期間，單次消費滿$600，即可獲贈GU型格保溫瓶1個；於官方網店下單並選擇於希慎廣場店自提，即獲贈GU環保購物袋（中碼）1個。

GU旺角店則會選址銀行中心對出的友誠中心，前身是旺角鬧市其中一個著名地標The Body Shop分店，預料7月下旬開幕。

旺角THE BODY SHOP於去年結業。（資料圖片）

GU 銅鑼灣希慎廣場店

地址：希慎廣場1樓109-112號舖

開幕日期：2023年5月26日上午10時



過百款產品優惠低至$59

GU由5月26日起、一連兩星期推出夏季感謝節，超過100款人氣產品將會將優惠價發售，首星期涵蓋男女裝上衣、連身裙、長褲等，最平$59有交易！凡單次購物淨價滿$400，可以用$1加購摺疊便攜旅行袋1個，數量有限，換完即止。

女裝精選優惠商品及價錢：

+ 1

男裝精選優惠商品及價錢：

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GU 夏日感謝節

優惠日期：2023年5月26日起

優惠地點：全線GU分店

