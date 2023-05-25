豐澤/蘇寧/友和3大電器優惠！APPLE耳機$138起、灣仔開倉清貨減價

豐澤/蘇寧/友和YOHO推出電器優惠！本文將集合3大電器優惠，其中豐澤APPLE耳機$138起、蘇寧灣仔減價低至49折、友和YOHO消費券優惠低至43折，多款手機、手提電腦、電視等家電亦劈價，即看下文留意減價詳情。



豐澤、友和推電器優惠 蘇寧灣仔開倉劈價

1.豐澤

豐澤門市及網店最近推出最新X大優惠！由即日起至5月26日，豐澤網店推出 APPLE限時快閃優惠，EarPods、AirPods、AirPods Pro減價至$138起。

此外，由即日起至5月30日，豐澤繼續推出品牌勁賞週，當中PHILIPS及Whirlpool產品低至58折，包括蒸氣熨斗、蒸焗爐、雪櫃、洗衣機等勁減$188起，更有多款精選美容用品優惠，部分低至31折發售。

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電器優惠【1】豐澤優惠 詳情

優惠日期：即日起

推廣地點：豐澤門市及網店



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2.蘇寧

蘇寧灣仔店最新推出開倉清貨優惠！由即日起，蘇寧灣仔店開倉特賣場開鑼，多款精選電子產品、家電等陳列品減價，當中包括Dyson吸塵機低至$3,699（原價$5,180）、APPLE Mac Book勁劈至$6,500（原價$9,999）低至49折，另外亦有多款智能電視、喇叭、電飯煲等亦有優惠，大家不要錯過。

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電器優惠【2】蘇寧開倉優惠 詳情

優惠日期：即日起

地點：灣仔柯布連道3A號迢舜大廈G-3樓E號舖



3.友和YOHO

由即日起，友和YOHO推出多項優惠，超過29,000款電器、電子產品、美容及護理、海量新品以特價發售，其中閃購限定劈價低至25折，包括多款人氣家電、家居用品、電子產品及配件等商品均有折扣優惠，涵蓋電視機、智能手機、手提電腦、搖控器、吸塵機、藍牙喇叭、無線耳機等。

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此外，今期更推出消費券優惠，使用指定電子支付工具可享折扣最高$330，大家記得把握機會入貨。

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家品電器優惠【3】友和YOHO優惠詳情

優惠日期：由即日起*

購買地點：友和YOHO門市及網店

*部分優惠提早結束，請留意官網詳情。

