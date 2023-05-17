一田購物優惠日2023｜YATA優惠1折起　家品/家電/旅行用品大減價

一田購物優惠日2023！一田購物優惠日即將開鑼，一田百貨YATA減價由5月24日起，一連14日有逾萬件貨品以1折起發售，每日都會推出不同限定優惠，包括1折護膚美妝產品、日用床品、家電、廚具等，全線12間分店及14個特別展場同步減價，記得把握優惠掃貨喇！



一田購物優惠日將開鑼 逾萬件貨減價低至1折

一田百貨舉行半年一度的一田購物優惠日，超過1萬件貨品將由5月24日起至6月6日，在全線12間一田百貨分店及14個特別展場，同步以優惠價發售，多款精選家居用品、床上用品、廚具、電子產品、服飾、美食等，將以低至1折發售！

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

（YOHO Mall 圖片）

【1】1折限量貨品

由5月24日至6月6日，一田購物優惠日將會每日推出各款超抵產品優惠，多款廚具、床品低至1折限量發售！包括多功能飯煲、平底煎盤、枕頭、風扇、行李喼（Hallmark）及護膚品等。

部分商品價錢及發售日期▼▼

+ 3

【2】每日限定優惠低至23折

一田購物優惠日推出逾百款商品每日限量發售低至23折，當中包括多款家電及床品，如Dyson 無線吸塵機、氣流扇、濾水器及冷氣被等。

部分商品價錢及發售日期▼▼

【3】廚房用具22折起

一田多款廚房用具低至22折發售，包括日本製吉村雪平鍋+多用途刀套裝、Meyer 4件鍋具套裝、全套Thermos真空燜燒鍋、Bruno多功能電熱鍋套裝、Visions晶鑽5L 雙耳深鍋套裝等！

部分商品價錢及發售日期▼▼

+ 2

【4】卡通床品14折起

一田購物優惠日特設卡通專區，多款卡通床品由14折起，包括多款布甸狗的限定精品及床品，當中POMPOMPURIN絲般綿床品套裝、蠟筆小新、姆明等角色CASABLANCA床品套裝劈價減至$399，十分抵買！

+ 1

【5】38折買55"智能電視

今次一田購物優惠涵蓋各款電子產品，當中包括可以38折入手55"智能電視，此外亦有Dyson無線吸塵機、Dyson期間限定色風筒配精美禮盒、TOSHIBA窗口式冷氣機等，低至$520就可入手。

+ 1

【6】旅行行李篋低至$169

一田多款行李篋低至$169發售，包括$169入手ELLE四輪拉桿篋（20”）、$3,999國際星級品牌行李篋 Samsonite（20”+28”）四輪拉桿篋套裝、$799 Hallmark 四輪拉桿篋（28”）等。

【7】零食/新鮮食材低至42折

一田超市連續兩星期減價至6月6日，多國食材低至42折起，包括日本廣島蠔、日本刺身帶子、紐西蘭急凍羊架、日本急凍帝皇蟹腳等，可以$49起買到。

+ 4

【8】「$100任揀4件」專區

另外，一田購物優惠日期間設「$100任揀4件」專區，涵蓋洗浴用品、家用清潔好物、健美保品麵食、滋味減壓零食等多款精選產品，按喜好所需任選4件，詳情請到官網查詢。

一田優惠購物優惠日2023 詳情

優惠日期：5月24日至6月6日

優惠地點：一田門市及一田特別展場



一田百貨地址：

沙田店：沙田新城市廣場3期1-2樓

大埔店：大埔超級城B區1-2樓

荃灣店：荃灣廣場3-4樓



一田超市地址：

旺角店：MOKO 5樓

新蒲崗店：Mikiki LG

觀塘店：apm LG

將軍澳店：東港城2樓

葵芳店：葵芳新都會廣場4樓

屯門店：V city 地下

元朗店：形點1期1樓

西環店：香港商業中心地下及1樓

北角店：北角匯2期B1



特別展場地址：

沙田HomeSquare 1樓（電器）

新城市廣場1期411號舖（廚具）

新達廣場1樓（廚具及食品）

荃灣廣場1樓（廚具及電器）

MOKO MTR層（行李、電器）

Mikiki地下（廚具）

apm LG（床品）

東港城1樓（床品、廚具及電器）

新都會廣場3樓（廚具）

V city MTR層（床品）

卓爾廣場地下（廚具）

形點1期1樓（床品及行李）

香港商業中心地下（床品）

上水廣場4樓（服飾）

