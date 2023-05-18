名牌袋減價︳5大手袋品牌開倉低至1折　GUCCI勁減$7千/小CK$169起

手袋開倉優惠！不少手袋品牌最近推出清貨減價！本文集合5大品牌的手袋或銀包減價優惠，低至1折發售，當中包括有小資女必備的小CK劈至半價、人氣必買GUCCI、Coach、Ted Baker及Tory Burch亦做減價，最平$169就可以入手，記得趁減價時選購。



名牌袋開倉優惠低至1折

1.Charles & Keith

Charles & Keith（小CK）官網現正進行優惠半價起，多款精選熱賣手袋減價，例如多款人氣單肩包、側揹袋、手提袋、鍊條卡夾包、迷你包、斜背包等，最平$169起就可以入手。優惠更涵蓋多款易襯鞋款，例如高跟涼鞋、厚底鞋、平底鞋等，不妨趁優惠選購。

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Charles & Keith 減價詳情

推廣地點： Charles & Keith

推廣日期：即日起

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2.GUCCI

時尚奢侈品牌GUCCI最近難得有減價！網購平台ZALORA最近舉辦感謝祭2023，推出手袋優惠，多款GUCCI精選產品低至47折發售，涵蓋經典單肩包、斜揹手袋、水桶包、印花背囊等，勁劈逾$7,000，同場更有銀包、卡套及腰帶配件等，涵蓋男女款式，最平$3,165就可以入手，部分輸入優惠碼可享額外7折。

GUCCI 減價詳情

推廣地點：ZALORA官網

推廣日期：即日起

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3.Coach

Coach最近也進行手袋優惠，網購平台ZALORA見Coach減價低至7折，其中Coach手袋減價至23折，其中包括中小型單肩包、復古斜揹袋、皮革手袋、老花款背包等，另外亦大多款銀包、卡套等，最平$517起就可以入手，部分更可再享額外7折。

Coach 減價詳情

推廣地點：ZALORA官網

推廣日期：即日起

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5.Ted Baker

網購平台On The List將推出Ted Baker手袋限時優惠，由5月22日起至5月27日，多款人氣熱賣手袋、銀包及飾物配件等均減價，低至1折發售！購買2件可享額外9折；買3件可享額外85折；買4件更可享額外最多8折優惠，想換新手袋不妨趁優惠選購。

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Ted Baker 減價詳情

推廣地點：On The List官網

推廣日期：2023年5月22日（12:00）起至5月27日（11:59）*

*5月22日（12:00）僅限Premium會員。

*需登記成為On The List會員方可享用優惠。

5.Tory Burch

Tory Burch官網亦推出手袋限時優惠，多款人氣熱賣手袋均減價低至6折，包括迷你相機包、 限量版手提袋、單肩袋等人氣款式，最平$2,700就可以入手，想換新手袋不妨趁優惠選購。

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Tory Burch 減價詳情

推廣地點：Tory Burch官網

推廣日期：即日起

官網：https://toryburch.hk/sale