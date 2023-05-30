天水圍美食︳方塊酸奶乳酪厚切$3.8起　探店實試炒酸奶、拉絲酸奶

天水圍新開厚切酸奶店！曾一度被喻為「美食沙漠」的天水圍，近年有不少人氣食店進駐，美食愈開愈多。最近就有一間厚切酸奶店新開張，主打10款口味酸奶方磚/方塊乳酪，例如榴槤、玫瓏蜜瓜、海鹽芝士等，平均每件$3.8起，同場更有招牌拉絲酸奶，即看記者實試評價及詳情！



天水圍街市厚切酸奶開業 自製10款口味

天水圍街市又有好嘢食？天水圍T Town（頌富商場）地下街市近年經過裝修後，已經有不少食肆，如手工燒賣、韓式熱狗、麻辣燙、糖水等小店進駐開店，化身成為天水圍食街之一。最近街市又再有新店「拉絲酸奶‧水果撈」登場，小店主打賣自製的厚切酸奶（酸奶方磚/方塊乳酪），以及自家鮮釀酸奶，開業不久已經於網上引起注意，並吸引部分天水圍居民前往品嚐。

（好食玩飛/香港01 攝）

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小店位於食街內相對隔涉的位置，門店設計以螢光綠色作為主題顏色，並貼滿「開業大吉」的單張，店內設有2大個冰櫃，並分別用來擺放多款厚切炒酸奶，以及拉絲酸奶水果撈等配料，頗引人注目。

店家提供最少10款口味的厚切酸奶，包括黃金榴槤、玫瓏蜜瓜、芒果、椰子、士多啤梨等水果味，另外亦有海鹽芝士、紅顏芝士、朗姆酒葡萄、抹茶、香蕉朱古力等味道，均切成一塊塊迷你方磚，售價$38/10件，平均每件$3.8。

探店實試 方塊乳酪酸味幾重

記者在晚上時段前往，已見到部分盛裝酸奶的容器已經被清空。今次試吃的是玫瓏蜜瓜及香蕉朱古力口味，咬下去清爽冰涼，口感偏實，搭配果仁碎粒，入口亦帶雪糕口感，兩者均有淡淡水果味，酸味相對重。

招牌拉絲酸奶水果撈 味道偏甜似煉奶

此外，小店亦主打招牌拉絲酸奶水果撈，顧客可以自行選擇水果款式如黃蘋果、葡萄、西瓜、石榴、哈密瓜等，再搭配各款味道的拉絲酸奶，例如草莓、芒果、黑五殼等，附有桶裝，售價$19.8/半磅（半盒約$32，整盒約$64）。不過，現場所見水果沒有任何屏障或蓋子遮擋。

記者今次試食原味，發現酸奶質地尤其濃稠，與平日吃的酸奶味道稍有不同，而且味道偏甜，相對更似煉奶口感，但就未見有「拉絲」感覺， 不過配搭水果進食尚可接受，嗜甜的朋友可能喜歡。大家若對酸奶有興趣的不妨留意。

Yogurt Girl 拉絲酸奶‧水果撈

地址：天水圍天華路30&33號T MARKET頌富市場地下

