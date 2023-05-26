深圳美食︳實試阿嬤手作爆紅打米麻糬　岩韻玫瑰更驚艷排長龍都值

最近深圳「阿嬤手作」成為當地熱門網紅茶飲店之一，有網民稱要花上3小時排隊才可以成功買到，非常誇張，如此聲名大噪，當然亦吸引不少港人想北上淺嚐，到底阿嬤手作有何誘惑力？記者一於親自前往試飲，看看是否值得大家去排長龍？



深圳爆紅神店阿嬤手作 網民排足3個鐘先飲到

早於2018年開業的阿嬤手作來自廣西，主打手作健康飲品。店方最特別之處，在於品牌標榜每款飲品底料，包括珍珠、仙草、芋泥、芋圓、麻糬等，均以古法現場熬煮製作，並將各種特色水果及材料與茶飲結合，當中招牌飲品包括手打米麻糬、龍眼桂花冰、老椰清補涼等，單杯飲品價格介乎¥18至¥30之間。

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（好食玩飛/香港01 攝）

記者等候1小時取貨 最少等500幾杯

記者前往卓悅中心分店，店內設有開放式廚房，可以看到員工們備料的過程，同時更有不同的大小煲，在現煮底料，甫進店內範圍，便可聞到一陣怪怪的味道，但並無大礙。

今次分別點了「打‧米麻糬」（¥29/杯）及店家力推的招牌「岩韻玫瑰」（¥23/杯），前後等了足足一個多小時，中間需要等候最少逾500杯製作，終於成功領取飲品，但相對要排3小時速度算是很快。

招牌打·米麻糬 芋泥麻糬黑糖芝士勁邪惡

「打·米麻糬」算是鎮店招牌之作，以糯米麻糬鋪底，並再疊加入芋泥及斯里蘭卡水牛鮮乳茶，最後再鋪上灼燒黑糖芝士奶蓋，非常邪惡。記者先喝上一口奶蓋，焦糖味道不錯，嚐到淡淡的芝士香味。

配上鮮乳茶口感順滑，結合底部的麻糬及芋泥，口感尚算軟糯，不過芋泥味道不明顯，而且選了少糖，味道還是頗甜。整體而言評價一般，麻糬值得品嚐，但未至於要花上一小時去排隊。

（好食玩飛/香港01 攝）

岩韻玫瑰味道驚艷 極重玫瑰花香

至於「岩韻玫瑰」，官方指採用雲南重瓣紅玫瑰，當中的玫瑰花醬是以雲南土蜂蜜古法釀造工藝所製，並加上台灣烏龍珍品北苑御茶及水牛奶。記者喝第一口已經甚感驚艷，乳茶帶有極重玫瑰花香，且口感鮮滑，與平日喝上的乳茶完全不同，當中加入可供吃用的玫瑰花瓣，增加口感之餘，玫瑰的清香與鮮奶的香甜完美融合，讓人一試難忘，絕對推薦！

整體而言，記者認為「岩韻玫瑰」較「打·米麻糬」更為出色，不過擔心過於甜膩的朋友們，最好還是選擇適當的甜度，並建議提早於手機下單再等候取貨。根據官網介紹，目前品牌已在深圳、上海、南寧、柳州、桂林等擁有逾20家門店，大家有興趣不妨留意。

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阿嬤手作 部分深圳分店詳情

深圳萬象天地店

地址：深南大道9668號大冲華潤萬象天地L4層SL432



歡樂港灣店

地址：深圳寶安新安街道海濱社區歡樂港灣2號東L1-039



壹方城店

地址：深圳寶安新湖路99號壹方城B1



卓悦中心店

地址：深圳福田福華路346號崗廈城卓悦中心東區L1層L1-L146

