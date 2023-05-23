深圳美食︳記者實試苦瓜檸檬茶大驚喜！清熱解毒甘甜爽旺角有分店

深圳苦瓜檸檬茶實試！深圳苦瓜檸檬茶最近備受熱捧，不少港人北上都會飲返杯，不說不知苦瓜檸檬茶竟如此受歡迎！記者今次親自上陣，實試苦瓜檸檬茶到底何方神聖，發現充滿驚喜。該品牌最近更悄悄進軍香港開了首間分店，大家想飲都未必要上深圳喇！



記者實試深圳苦瓜檸檬茶 大有驚喜！

不少港人趁假日頻頻走上深圳玩，除了歎美食外，飲返杯好味茶飲更是不可或缺。適逢近日天氣悶熱，深圳一款茶飲「苦瓜檸檬茶」最近被網民大力熱捧，不少港人品嚐後大讚好飲！記者今次北上終按捺不住，決定走去買來淺嚐，豈料大有驚喜！

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（好食玩飛/香港01 攝）

苦瓜檸檬茶來自廣州 具清熱解毒之效

記者當日往皇庭廣場，發現主力售賣苦瓜檸檬茶的「茶救星球·蔬果茶」門店前，已經有多人在旁等候取單，除了當地人外，部分人更以廣東話討論指「好多人話呢間好飲」、「苦瓜會唔會好苦」等，看來都對苦瓜檸檬茶頗有印象，甚至是慕名而來。

來自廣州的茶救星球主打蔬果茶，以苦瓜檸檬茶為店舖招牌，並且標榜為「全國首創」、「廣州製造」，至於味道則強調「苦瓜不苦」，並稱具有清熱解毒之效。記者使用手機下單後，被告知取貨需要等待大約半小時，看來生意確實不錯，於商場閒逛片刻後折返，店舖繼續堆滿客人，最終成功取貨，並附送迷你麻雀一隻。

味道清爽帶苦瓜粒粒 沒有想像中的苦

打開杯蓋，可以看到滿滿的苦瓜粒，以及一堆薄荷葉，苦瓜呈粒狀及片狀，聞下去頗清新。正式開始試飲，苦瓜檸檬茶沒有想像的苦味，反而帶有微微甘甜，出奇地清爽，加上可以咀嚼到苦瓜粒，頗有口感的，根本不似在吃苦瓜！配上檸檬茶，整體感覺相當驚喜，甜度適中，每杯售價僅¥15.8（約$18港元），連記者都忍不住大讚好飲。

至於部分不吃苦瓜的朋友，可能較難想像是甚麼味道。記者同行友人不吃苦瓜，試飲後直言「都有少少苦味」，但認為味道可以接受，及後亦不禁飲多幾啖。

苦瓜檸檬茶進軍香港開店 選址旺角豉油街

目前茶救星球於內地多個城市都有分店，包括廣州、深圳、佛山、中山等地。不過，最近品牌已經攻入本港，最新於旺角豉油街開設首間香港分店，不過售價偏貴，苦瓜檸檬茶每杯$29，有興趣的朋友可以留意一下。

茶救星球·蔬果茶 香港店詳情

地址：旺角豉油街33號裕旺大廈地下B號舖



茶救星球·蔬果茶 深圳店詳情

連城天地店

地址：深圳福田區福華路連城天地一期C25號



皇庭廣場店

地址：深圳福田區福華三路118號皇庭廣場



福田水圍店

地址：深圳福田區福田街道水圍社區水圍街水圍村202棟



東門店

地址：深圳羅湖區東門老街南塘商業廣場A區1層A1-160號

