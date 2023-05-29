美食市集︳開心香港美食市集6月到觀塘　一連2日觀塘海濱免費入場

觀塘美食市集登場！繼早前於灣仔及沙田舉辦美食市集後，政府預告在6月再有大型美食市集，今次將移師至觀塘，並將於本周六起，一連2日選址觀塘海濱舉行，期間不設門票，市民可免費入場，即看「開心香港」美食市集詳情。



觀塘美食市集登場 市民免費入場

政府年初公布財政預算案時預告，將於4月至6月推出「開心香港」（Happy Hong Kong）一系列活動，其中兩場的大型美食市集，已分別於4月及5月，於灣仔及沙田舉行。政府宣布第三場的美食市集，將於6月3日（周六）及6月4日（周日）於觀塘舉辦。

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（圖片來源：FB@開心香港 Happy Hong Kong）

當局表示，「開心香港」美食市集將於6月3日及6月4日，一連2日於觀塘海濱「VESSEL發現號」舉行，屆時將以亞洲美食及美酒佳餚為主題。今次市集不設門票，市民可免費入場。

海洋公園Chill All Night 免費入場

政府又指，海洋公園6月限定「Chill All Night」將回歸，由6月3日起連續4個星期六，包括6月3日、6月10日、6月17日及6月24日，每晚6時30分至9時，市民可以免費入場，享受夜間饗樂體驗，並於夜幕下觀賞多媒體光影匯演，現場還有一連串精彩表演。此外，同月更將推出本地有機西瓜節，以及體育嘉年華等。

夏季籌辦大型海陸嘉年華

陳茂波公布財政預算案（2月22日）時表示，政府將會預留1億元爭取更多吸引旅客，和極具旅遊宣傳效果的大型盛事來港舉行，從而提升香港的國際形象，香港旅遊發展局（旅發局）亦將動用超過2億5000萬元，繼續舉辦及協助推廣大型旅遊盛事。

此外，旅發局將在夏季籌辦以維港為舞台的「大型海陸嘉年華」，全球不同地方的表演團體將呈獻舞蹈、音樂、街頭表演等精彩演出，亦會上演全新燈光匯演，讓市民和旅客在欣賞維港景緻的同時，可以享受新體驗。

西九文化區管理局、香港迪士尼樂園、香港海洋公園、香港數碼港及香港科技園等機構也會響應，在今年內舉辦有主題特色的市集、嘉年華或其他活動， 更多詳情將陸續公布。