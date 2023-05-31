便利店全新30款Pokemon/Sanrio精品預購　卡比獸睡枕Kuromi 家電…

7仔、7-11便利店推全新30款Sanrio及Pokemon精品，包括家居用品、旅行用品等，涵蓋Hello Kitty、Little Twin Stars、Keroppi、Kuromi等人氣卡通；另有一系列Pokemon得意精品，如卡比獸或百變怪睡枕、比卡超硅藻土吸水軟地墊等，粉絲不要錯過！



Sanrio精品預購 Keroppi日系家品

7-11便利店將推出Sanrio、Pokemon精品預購，當中包括多款Keroppi日系家品，其中Keroppi產品包括坐墊抱枕、抱枕毛毯、茶壼及茶杯套裝連托盤等，更加難得有Keroppi水晶麻雀套裝連金屬收納箱，Keroppi迷一定要把握機會！

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【1】Keroppi 水晶麻雀套裝連金屬收納箱（預購價： $999）

Keroppi 水晶麻雀套裝連金屬收納箱 （預購價： $999）（圖片來源：7-Eleven Hong Kong）

【2-4】Keroppi 坐墊抱枕（預購價： $199）、Keroppi 抱枕毛毯（預購價： $199）、Keroppi 可調較式坐墊（預購價： $469）

【5-6】Keroppi 茶壼及茶杯套裝連托盤（預購價： $349）、Keroppi 日式拉麵碗套裝（預購價： $239）

【7】Keroppi 桌面層架（預購價： $399）

Keroppi 桌面層架（預購價： $399）（圖片來源：7-Eleven Hong Kong）

Hello Kitty/Little Twin Stars家電精品

今期亦有其他Sanrio家電，當中包括：Hello Kitty、Little Twin Stars 風筒及電熱水壺，另外亦有Cinnamoroll、Kuromi精品。

【8】Hello Kitty/ Little Twin Stars 風筒（預購價： $299）

【9】Cinnamoroll/ Kuromi 兒童數碼相機（預購價： $399）

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【10】Hello Kitty / Ahiru No Pekkle / Little Twin Stars 電熱水壺（預購價： $179）

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Pokemon實用精品 比卡超/卡比獸/百變怪

今期7-11便利店更推出多款H-PLUS Pokemon精品，當中包括硅藻土吸水杯墊、多功能收納袋、摺合式小枱、睡枕或暖手枕等，涵蓋比卡超、卡比獸、百變怪等，非常可愛。

【11-12】Pokemon Flower Café 摺合式小枱（預購價：$199）、Pokemon Flower Café 咕𠱸連珊瑚絨被（預購價：$258）

【13-14】Pokemon 比卡超多功能收納袋（預購價：$128）、Pokemon 比卡超 20"折疊行李箱（預購價：$599）

【15】 Pokemon 比卡超 硅藻土吸水軟地墊（預購價：$118）

Pokemon 比卡超 硅藻土吸水軟地墊（預購價：$118）（圖片來源：7-Eleven Hong Kong）

【16】Pokemon 和風繪硅藻土吸水杯墊套裝 (1套5隻)（預購價：$175）

Pokemon 和風繪硅藻土吸水杯墊套裝 (1套5隻)（預購價：$175）（圖片來源：7-Eleven Hong Kong）

【17-19】Pokemon 卡比獸暖手枕（預購價：$308）、 Pokemon 百變怪暖手枕（預購價：$198）、Pokemon 波加曼暖手枕（預購價：$258）

【20-21】 Pokemon 耿鬼 21" 彎手柄摺疊傘（預購價：$168）、Pokemon 比卡超 & 伊貝 19"超輕防風縮骨遮連遮套（預購價：$168）（圖片來源：7-Eleven Hong Kong）

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Rururugakuen旅行及戶外用品

除此之外，今期便利店新品更有Rururugakuen驚喜登場，包括多款旅行及戶外用品，另外亦有Hallmark行林箱，大家有興趣記得入手！

【22-30】Rururugakuen旅行及戶外用品、Hallmark 29" 四輪旅行箱

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更多7-11精品詳情如下：

（圖片來源：7-Eleven Hong Kong）

預購方法：前往「7仔預購站」 官網預購，再於7-11便利店出示「產品條碼」及付款。

預購日期：即日起至6月13日

取貨日期：2023年6月27日至9月25日*

*各款產品之取貨日期及詳情，請留意官網或向店內職員查詢。

