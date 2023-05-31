銅鑼灣潮牌開倉減價低至1折　Vans男女鞋劈價/JanSport背囊$168起

JanSport、Vans開倉優惠！銅鑼灣最新又再推出開倉優惠，逾20大名牌服飾及流行潮物大劈價，以低至1折發售，其中最平$168起就可以入手JanSport背囊。另外Vans亦做優惠，劈至$145起就買到。



銅鑼灣潮牌開倉減價低至1折 $168起入手JanSport背囊、Vans劈價

銅鑼灣時代廣場最近舉行限時開倉優惠，逾20大名牌服飾及熱賣流行潮物大減價，當中包括GEOX、ellesse、Inspire Hub、Jansport、TWINSET、Moschino、nude等潮牌商品勁減低至1折發售，涵蓋鞋款、服飾及配件單品等，其中行品牌Jansport背囊亦做開倉減價，最平$168就可以入手， 認真極抵！

▼Jansport袋款（部份）▼

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今期開倉優惠亦包括多款Vans男女裝、童裝平底鞋，涵蓋多個款式及板形，包括Vans Berle Pro 全黑板鞋減價至$426、 Vans黑白格減至$295，另外亦有多個淨色易襯款，售價低至$145一對，買夠3件更可享額外7折！

▼Vans Berle Pro 全黑板鞋▼

（圖片來源：Times Square Bazaar 時代廣場展銷集）

▼Vans黑白格板鞋▼

（圖片來源：Times Square Bazaar 時代廣場展銷集）

▼Vans其他男女裝鞋款▼

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鑼灣開倉優惠由即日起至6月5日舉行，時間為上午11時至下午9時，於銅鑼灣時代廣場舉行，有興趣記得不要錯過。

Times Square Bazaar 時代廣場展銷集開倉優惠 詳情

日期：即日起至6月5日

時間：11:00 - 21:00

地址 : 銅鑼灣時代廣場一座16樓

優惠詳情：精選貨品3件額外7折

*詳情可前往官方Facebook專頁查詢。

