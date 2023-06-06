adidas波鞋運動服飾激抵優惠$27起　$559入手復古SUPERSTAR、跑鞋

adidas減價優惠！adidas最近推出限時優惠，多款人氣波鞋、運動服飾及配件等，勁劈至$27起，涵蓋超多大熱款式，例如UltraBoost、復古SUPERSTAR、Stan Smith、Originals等，更有多款男女裝運動外套、上衣、褲款等減價，買滿指定數量更可享額外半價！



$559入手復古SUPERSTAR

adidas推出激抵限時優惠，多款大熱波鞋做優惠，其中包括復古款式SUPERSTAR波鞋、經典款Stan Smith、GRAND COURT SE波鞋等，款款又靚又易襯，低至$559可入手。此外，亦有其他限時勁減波鞋款，包括NMD、NITEBALL、COURTIC等，減價至8折起，買得越多更可享額外優惠，涵蓋男女裝、童裝，最平$287有交易！

▼adidas熱門波鞋款式▼

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adidas今期亦難得推出多款精選減價鞋款，其中逾100款UltraBoost大減價，涵蓋多個型號運動鞋及跑鞋，最平$1,039起就可以買到，而且顏色選擇甚多，絕對可以慢慢挑選！

▼adidas UltraBoost波鞋款式▼

除了運動鞋及波鞋，多款adidas男女裝運動服飾、配件等亦減價，包括運動外套、風褸、運動上衣、長袖衛衣、運動跑褲、運動長襪、短襪、漁夫帽、鴨舌帽等均有優惠，最平洞至$27入手。今次優惠除了指定產品可享6折起優惠外，部分買滿3件更可再享額外半價，折上折認真超抵，更多詳情可前往官網查詢，大家記得把握機會！

▼adidas 運動服飾及配件款式▼

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adidas 減價優惠詳情

推廣日期：即日起

推廣地點：adidas官網

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