屯門美食︳鮨樂限定優惠$1蟹殼甲羅燒　附優惠日子、換購方法連結

鮨樂推出美食優惠$1甲羅燒！由即日起只要在指定分店堂食消費滿$250，即可以$1換購甲羅燒優惠，超抵食！優惠期由即日起至2023年7月31日，喜歡食蟹的朋友不要錯過。即睇鮨樂1蚊優惠的詳情及分店地址。



鮨樂屯門店消費滿$250 $1優惠換甲羅燒

原價$88的甲羅燒，用$1可以食到！只要消費滿$250，可以用$1換購，但優惠僅限堂食，且只適用於鮨樂屯門時代廣場分店。甲羅燒優惠星期一至日全天適用，不包括2023年6月18日。 每檯每次也只能享受一次加配優惠，而且數量有限，售完即止。

（圖片來源：Sushi Raku 鮨樂）

$1甲羅燒優惠券換購方法

1. 讚好@鮨樂Facebook專頁及帖文

2. 在Facebook帖文底下留言「甲羅燒」

3. 鮨樂會私訊換購券給你



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（圖片來源：Sushi Raku 鮨樂）

鮨樂$1甲羅燒優惠 詳情

優惠日期：即日起至2023年7月31日

時段：星期一至日全天適用，但不包括2023年6月18日

營業時間：星期日至四、公眾假期及前夕：11:30 am - 10:00 pm

星期五至六：11:30 am - 10:30 pm

地址：新界屯門屯合街 2 號時代廣場南翼第三層 17 及 18 號舖

電話：2471 6168