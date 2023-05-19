1蚊優惠｜全港5大超抵$1優惠！$1鮑魚/雞煲/龍蝦/點心/燒味附地點

全港5大1蚊優惠！最近有不少食肆推出$1優惠，包括酒樓及餐廳推出$1乳鴿、$1鮑魚雞煲、$1龍蝦等，連睇戲都有著數，即睇更多$1優惠詳情！



鮑魚雞煲、龍蝦、點心 超抵$1！

$1優惠【1】稻香集團：$1乳鴿、鮑魚雞煲

稻香1蚊優惠回歸！稻香再度推出$1乳鴿及$1鮑魚雞煲優惠，只要於指定時段內惠顧稻香、稻香茶居、稻香超級漁港等30間分店，即可以$1優惠價食到乳鴿或鮑魚雞煲，超抵食！

稻香1蚊優惠詳情：

（圖片來源：稻香）

$1優惠【2】鴻星中菜：$1點心

鴻星中菜繼續推出$1點心！即日起到鴻星中菜歎早茶，用1蚊享指定點心，一星期七日天天新款。早市或下午茶時段埋單有68折，全日外賣自取再有折。

鴻星中菜$1點心優惠詳情：

（圖片來源：鴻星中菜）

$1優惠【3】尖沙咀海鮮西餐：$1龍蝦

尖沙咀海鮮西餐廳「I Leisure」主打本地少見的SHAKE SHAKE海鮮拼盤，供應龍蝦、鮑魚、貴妃蚌、游水海蝦等，再加入餐廳獨創馬來西亞風味醬汁搖勻至入味，非常惹味！

由即日起，餐廳於旅遊網站KKday推出限量優惠，預訂鮮活海鮮六重奏Shake Shake海鮮拼盤，即可加$1享原隻波士頓龍蝦！海鮮拼盤食材包括大元貝/貴妃蚌、鮑魚、大峴、游水海蝦等，每份$487，再加上$1龍蝦優惠，人均$244就可以歎到。

【3】尖沙咀I Leisure：$1龍蝦

地址：尖沙咀北京道65至69號環球商業大廈12樓

優惠銷售日期：即日起至2023年5月26日晚上11:59

使用日期：2023年5月18日至8月30日

預訂：請按此

$1優惠【4】茶皇殿：$1乳豬/燒鵝皇/走地雞

新派粵茶酒樓「茶皇殿」推出「燒味3選1」優惠，逢星期一至星期五惠顧晚市堂食（公眾假期除外），即可以於3款指定燒味中任揀一款，$1就歎到乳豬、燒鵝皇或清遠走地雞。

今次$1優惠按每枱人數而定，燒鵝皇及乳豬最多限購一隻，而走地雞最多限購兩隻，另收茶芥及加一服務費，更多優惠詳情可向店員查詢。

茶皇殿燒鵝皇：2-4位限購1/4隻、5-8位限購半隻、9位以上限購一隻

極品乳豬：2-4位限購1/4隻、5-8位限購半隻、9位以上限購一隻

清遠走地雞：2-3位限購半隻、4-9位限購一隻、10位以上限購兩隻



（圖片來源：茶皇殿）

茶皇殿$1優惠

優惠日期：即日起至另行通知

優惠時段：星期一至星期五晚市時段（公眾假期除外）

*優惠條款及細則請參閱店內宣傳

$1優惠【5】嘉禾院線：$1登記做會員

由即日起，經嘉禾院線官網或手機應用程式，只需$1就可以登記成為會員，舊會員亦可以$1優惠價續會，會籍有效期為1年，在會籍有效期內於全線嘉乎院線買正價戲票均可享有9折優惠。

（圖片來源：嘉禾院線）

嘉禾院線：$1登記做會員 詳情

優惠日期：即日起至另行通知

官網：https://www.goldenharvest.com/