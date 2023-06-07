元朗新記雞粥︳逾30年老字號搬舖　馳名貴妃雞粥進軍屯門料7月開

元朗美食、元朗新記雞粥將結業搬舖！元朗新記煲仔雞粥老字號店，至今屹立超過30年，最近店舖宣布，該分店將會於下月起搬遷至屯門區，並預告將於7月初開業，不過同區另一間分店將照常營業。



元朗新記雞粥逾30年老字號店將結業

元朗新記雞粥搬舖！元朗又新街頭屹立著2間馳名粥店，分別是「新記煲仔雞粥」及「發記腸粉粥品」，兩店開設在左右兩邊街道，雖然打正對台，但各有千秋，至今已有超過30年歷史。然而，「新記煲仔雞粥」這間主打貴妃雞粥的老字號店，最近宣布即將告別一眾街坊，並進軍屯門新墟開新店。

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（好食玩飛/香港01 攝）

新記雞粥進軍屯門 預計7月初開業

記者於元朗新記雞粥店門口，看見已掛起一大張「搬遷啟示」的橫額海報指，元朗新記雞粥又新街店7月初將會搬至屯門康麗花園地下，並感謝街坊逾30年來的支持，意味著這間老店於7月起將告別街坊！不過同區安寧路分店將照常營業，元朗的朋友都可以繼續歎到好味雞粥。

必食招牌貴妃雞粥 屯門新店鄰近新墟市場

新記以雞粥最為聞名，其中包括必食的招牌貴妃雞粥，粥底雞味濃郁入味，而且香滑綿稠，雞肉充滿雞油香，是不少人的宵夜之選。另外，亦有椒鹽魷魚酥、炸兩、腸粉、炒麵等美食，同樣甚受歡迎，平時想食雞粥的大西北朋友，往往要專程入到元朗。不過，現時新記殺入屯門，新分店選址鄰近新墟市場，以後屯門街坊就可以「慳返啲腳力」喇！

元朗美食｜新記煲仔雞粥 又新街分店詳情

元朗又新街店

地址：元朗又新街60號地下D2號舖

電話：2442 5129

結業日期：營業至7月初



元朗美食｜新記煲仔雞粥 其他分店詳情

屯門店（新店）

地址：屯門鄉事會路0117-0157號康麗花園地下06號舖

開業日期：預計7月初



元朗安寧路店

地址：元朗安寧路21-35號鴻運樓地下7號舖

電話：2618 2182

