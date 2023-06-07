周末好去處︳拍拖行街影貼紙相　全新5間韓式自拍館潮玩復古Y2K風

最近Y2K風格再現，同朋友一起到旺中、葵廣行街買衫都會見到不少新開的韓式自拍館。館內通常配備可愛和搞笑造型的頭飾和眼鏡，大家可以自由選擇所愛的配飾。拉起布幕走入照相空間，與朋友留下倩影。不過拍照前需要留意，部分照相館只收現金，且不設找續，大家去之前記得「唱定錢」。



5間新開韓式自拍館 相框造型各有特色

記者搜羅5間韓式自拍館心水推介，約朋友一齊玩，大概$60影1次，加印照片約$40。地點集中在旺角中心及葵涌廣場。



【1】Fotojuju

這間位於旺角新之城的韓式自拍館Fotojuju，有不同格數比大家選擇，分別有一/二/四/六/八宮格。

Fotojuju

地點：旺角新之城2樓260鋪

價錢：$60/1次；加印照片$40/張

付款方式：只收現金（不設找續）

Instagram：fotojujuhk



【2】SNAPBOX

這間位於旺角兆萬中心的韓式自拍館SNAPBOX，有貓咪/花花/蛋糕等可愛款式的相框，最適合喜歡可愛風的人。

SNAPBOX

地點：旺角兆萬中心B108號舖 (正對電梯)

價錢：$60/1次｜$100/2次｜$140/3次；加印照片$40/張

付款方式：只收現金（不設找續）

Instagram：snapbox_hk



【3】Dynamic Studio

這間自拍館有2間分店，分別位於旺角中心和葵涌廣場，不時會與其他商家合作推出特別相紙，有興趣的話可以留意一下Dynamic Studio IG的更新。

Dynamic Studio

地點：旺角中心商場2樓S53號舖；葵涌廣場1樓B120(2)號舖

價錢：$60/1次；加印照片$40/張

付款方式：只收現金（不設找續）

Instagram：dynamic.studio__



【4】PHOTO:US

這間位於葵涌廣場的韓式自拍館PHOTO:US，近期推出韓彬生日應援相框，活動日期由6月11日至17日，粉絲們不要錯過！

PHOTO:US

地點：葵涌廣場1/F B51a1舖(地下上電梯往1/F左手邊地產旁)

價錢：$60/1次；加印照片$40/張

付款方式：現金（不設找續）/ payme

Instagram：photo.us.official



【5】Laugh Out Loud

這間同樣位於葵涌廣場的韓式自拍館Laugh Out Loud，提供具有懷舊風格的相框，例如復古風、90年代風菲林相框等。

Laugh Out Loud

地點：葵芳葵富路葵涌廣場2/F C83(3)

價錢：$60/1次；加印照片$40/張

付款方式：現金（不設找續）

Instagram：lol.hkofficial

