親子好去處｜蜘蛛俠展覽、LEGO®聯乘迪士尼、荃灣4,000呎射箭場

這個周末到哪裡好好放鬆呢？這篇文章齊集展覽、玩具、室內遊樂場以及卡通主題Staycation，每項活動都非常適合一家大細好好享受香港本地遊以及放鬆休閒。愛動漫及玩具的，可以選擇到海港城欣賞《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》主題展；愛好動的小朋友，可以到荃灣4,000呎室內射箭場大顯身手；愛發揮創意的孩子，可以欣賞LEGO® Group與Disney™聯乘多款積木玩意！



Hot Toys x《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》主題展 ＠海港城



全球Marvel迷心目中的超級英雄蜘蛛俠降臨海港城！萬眾期待的蜘蛛俠動畫電影最新一章《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》即將在6月1日上映，過百個來自不同宇宙的蜘蛛俠第一次齊齊現身於大銀幕。

為慶祝新戲隆重上映，Sony Pictures與Hot Toys聯乘合作，由即日起至6月18日於海港城海運大廈地下中庭舉辦Hot Toys x《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》主題展，打造粉絲朝聖熱點！全球首次曝光超過80幅電影設計草圖和蜘蛛俠造型畫作，將會帶觀眾走進電影幕後世界，拆解各個蜘蛛宇宙的設計理念。現場設有多個打卡位，巨型LED屏幕會首播動畫製作過程的短片，周末更會特設不同慈善親子工作坊及AI Spidersona免費體驗，把蜘蛛宇宙由電影搬到現實世界，蜘蛛俠迷一定會大飽眼福！海港城Hot Toys Rebel Base店於5月25日率先獨家預訂麥爾斯莫拉利斯 1:6比例珍藏人偶（特別版）及發售蜘蛛俠電影精品，粉絲更可把Q版蜘蛛俠即時帶回家。



Hot Toys x《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》主題展 ＠海港城

日期：2023年5月26日至6月18日

時間：上午11時至下午8時

地點：海港城海運大廈地下中庭

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LEGO® Group與Disney™聯手推出全新系列歡慶迪士尼100周年



為慶祝迪士尼100周年，LEGO® Group及 Disney™聯手推出迪士尼100周年系列，以顆粒創意結合迪士尼的奇妙旅程，打開夢幻無限的世界。全新系列現正公開發售，以LEGO顆粒還原深受歡迎的迪士尼城堡、角色，以及多個經典迪士尼故事時刻，滿足不同粉絲的喜好。以拼砌感受迪士尼故事的觸動人心的魔法，拼出奇妙盛典，並成為粉絲們珍貴的收藏品！

還原多個迪士尼獨有場景，重回快樂回憶

當中包括全新43215 神奇樹屋（共有13位公主、女王以及女英雄）、以《小魚仙》為主題的43225「小美人魚」、以迪士尼惡人為主題的43227反派標誌物、43226 迪士尼 二人組包括燴炙人口的《海底奇兵》中的小丑魚Nemo以及小海龜Squirt，經典故事《美女與野獸》的蠟燭台Lumiere及老爺鐘Cogsworth等、71038 LEGO® Minifigures Disney 100、迪士尼Pixar感動之作包括43217《沖天救兵》、43212 Disney 慶典巡遊列車、10998 3合1魔法城堡、10997露營冒險，幫助幼兒們與 Disney 的黛絲鴨和她的侄子們一起展開動感十足的露營之旅。

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Klook與香港愉景灣酒店攜手推出全港首個蠟筆小新主題Staycation



Klook與香港愉景灣酒店攜手推出全港首個蠟筆小新主題Staycation，由6月16日開始，酒店入口到大堂、主題樓層客房、餐廳及二樓戶外海濱亭內都可看到蠟筆小新的蹤影，讓你盡情打卡。入住期間更可獲蠟筆小新主題限定禮品包，兼歎精緻主題下午茶及參與蠟筆小新工作坊。

多個主題佈置打卡位 猶如置身於蠟筆小新的世界

一踏進酒店正門及大堂已可見蠟筆小新的蹤影，包括蠟筆小新夏日主題大型佈景板，讓大家盡情拍照留影！主題房間內當然亦有不少特色佈置，包括蠟筆小新造型的壁畫、咕臣、 床尾布等。走進浴室亦可看到一系列的主題佈置，除了沐浴簾印有蠟筆小新造型外，玻璃及鏡面等亦貼滿蠟筆小新的造型貼紙，讓你沉醉於蠟筆小新的世界！

入住蠟筆小新主題住宿即送主題限定禮品包 兼歎主題下午茶連DIY相架工作坊體驗

入住蠟筆小新主題住宿即可於入住當天於Café bord de Mer & Lounge享用雙人蠟筆小新主題下午茶套餐，一系列精緻可口的蠟筆小新造型茶點將放在特色玻璃上，加上專屬的蠟筆小新裝飾，打卡一流！ 蠟筆小新主題下午茶以精緻鹹甜美點來喚醒大家的味蕾，包括新鮮蟹肉叼草牛角包、焗松露醬大蒜撻及爆米花焦糖奶凍等等。每套下午茶套餐更會送你蠟筆小新叉匙一套，讓你盡情打卡！翌日亦可於相同地方享用雙人自助早餐。

入住期間每房亦可獲贈蠟筆小新主題限定禮品包，包括蠟筆小新拖鞋2雙、蠟筆小新主題毛巾1條及蠟筆小新造型彩虹浴球1個！入住當日客人更可前往Café bord de Mer & Lounge參加主題DIY相架工作坊連即影即有相一張，每房可獲一套，讓你旅程後也可以回家留念。

蠟筆小新夏日住宿計劃

包含：指定房型 + 雙人自助早餐 + 主題下午茶套餐(兩位用) + 主題禮品

價格：$2236起

早鳥優惠：開賣首日起至6月15日訂購，可享額外折扣，低至$1989起即可雙人入住。

適用入住日子：2023年6月16日至7月14日（逢星期日至四 ，2023年6月22日除外）

預訂連結：立即預訂

Yum Me Play 兒童運動體驗館 獨家套票低至85折



Yum Me Play 於沙田新城市廣場旗艦店推出全新STEAM沈浸式體驗「運動體驗館」，專為3至12歲小朋友而設，佔地 6,700 平方呎，內裡設有五個專區，透過一系列充滿趣味的工作坊和體驗，啟發並培養小朋友的創造力。

1.感官圖書館

由迷你博物館閱讀體驗開始激發小朋友創意！與凝動香港體育基金合作，以專業眼光從全球知名的優質出版社網絡中，精選了一系列多重感官、富教育性的書籍。感官閱讀以多種方式激發小朋友的感官，並增強整體學習體驗，讓他們更深入研究感興趣的主題。

2. 創意表達

透過各種有趣活動工作坊，讓不同年齡層的小朋友學習自我創意、感受和情緒的表達。工作坊包括製作帶有秘密訊息的串珠，讓小朋友將秘密訊息以二進制代碼埋藏在項鍊或手鍊當中！又例如有製作燈籠、製作泡泡浴皂、打造小朋友的專屬寶箱等等。

3.創建工房

讓小朋友釋放埋藏已久的想像力，在設計和建造的過程中將想法變成現實！

4. 「玩 • 樂 • 學」

小朋友你將可以親身體驗最新科技 —— VirCube免費體驗。透過Yum Me Play 獨家的虛擬實境科技和三維視覺技術，讓小朋友走進虛擬世界，把複雜的知識理論形象具體化。一班專業教育者已經準備好，帶領小朋友走進混合實境世界。

5. 主題式體驗館

佔地逾3,800呎的主題式體驗館孩子們絕對不容錯過。由賽車、時裝、電影、偵探、自然科學等定期設有不同主題，Yum Me Play邀請來自各行各業且富有經驗的專家共同策劃，以多組互動且有趣的學習站，透過全方位沉浸式玩樂和體驗，針對性啟發並增強孩子們的興趣和知識。

繼「親子賽車體驗館」取得空前成功後，Yum Me Play繼續推出全新體驗「運動體驗館」，一個為3-12歲小朋友而設，以科技帶動的運動主題體驗。啟發自18洞高爾夫球場的設計，「運動體驗館」加插了18項關卡挑戰，引導小朋友打開既有思維，盡情探索運動行業中無窮無盡的可能性。預備跳進運動的刺激世界！完成所有關卡後，小朋友將會獲得證書乙張！



小朋友更可以試玩8種非主流運動，例如射擊、水球、獨木舟和滑雪等。與此同時，他們亦會接觸與運動相關的科技和職業，透徹了解這個價值數十億美元的行業。

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星期一至五

JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$200工作坊(1位小童)

HK$338﹝原價：HK$398﹞【按此立即購票】

JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$280工作坊(1位小童)

HK$406﹝原價：HK$478﹞【按此立即購票】

JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$380工作坊(1位小童)

HK$492﹝原價：HK$578﹞【按此立即購票】

星期六、日及公眾假期

JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$200工作坊(1位小童)

HK$398﹝原價：HK$468﹞【按此立即購票】

荃灣4,000呎室內射箭場



室內好去處4，000呎室內射箭場「領先射箭」登陸荃灣 — 現在射箭除了可以在度假營區玩之外，想玩都可以隨時在市區玩啦!源於對射箭的熱愛和追求，由幾位本地年輕射箭愛好者於荃灣開業的「領先射箭」佔地4，000呎，設有6個箭靶及12條長達18米符合標準距離的靶道，並擁有完善的射箭設備及場地配套，亦有各種射箭用品可供購買。

領先射箭致力提供優質而愉快的射箭體驗，同時教授各級的反曲弓射箭課程，除了分設兒童班(純兒童/親子同樂)及成人班之外，更有5個不同程度的課程可供選擇，最平只需$175@堂就可以玩到有專業教練教授的反曲弓基礎班，另外平均低至$30@小時練習時數!無論新手老手都可以體驗到相應程度的活動樂趣。射箭場更細分至有器材班去教授器材調整的方法，好讓學員更能充分地利用箭具去創造佳績。場地同步更特設桌上遊戲專區，可以好好平衡身體及思維上的運動，助學員於休息時放鬆心情。