$8雞腿肉串湯咖喱6月9日6點限量派！Suage北海道湯咖喱旺角新開幕

北海道超人氣湯咖喱專門店「Suage北海道湯咖喱」將於旺角開幕，最近更宣布推出開幕限定優惠，只需$8就歎到招牌脆皮雞腿肉串湯咖喱，超吸引！優惠數量有限，即睇優惠派發詳情。



Suage北海道湯咖喱旺角開店

「Suage北海道湯咖喱」由即日起至6月18日開始試業，並於6月19日正式開業。為慶祝香港首間分店開幕，新店將會在6月9日推出開幕優惠，指定時段限量派發100張優惠券，$8就可以歎到招牌脆皮雞腿肉串湯咖喱。

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$8脆皮雞腿肉串湯咖喱優惠券將於6月9日下午6時，在Suage北海道湯咖喱旺角店派發。優惠券更設有30日有效期，可以約朋友一齊去食，大家記得不要錯過。

（圖片來源：Suage北海道湯咖喱-香港@FB）

「Suage北海道湯咖喱」曾被譽為「北海道第一湯咖喱」，吸引不少當地人及遊客朝聖，必食招牌原隻雞脾湯咖喱、脆皮雞腿肉串野菜湯咖喱，日後不用到北海道都可以食到正宗湯咖喱。

Suage北海道湯咖哩將於6月登陸旺角。（圖片來源：官方圖片）

Suage北海道湯咖哩開幕優惠

優惠券派發日期：2023年6月9日（星期五）

優惠券派發時間：下午6時

優惠券派發地點：Suage北海道湯咖喱 旺角朗豪坊4樓1號舖

*優惠受款款及細則約束

