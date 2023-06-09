港鐵抽獎︳免費送全年車票附3步簡易教學　一連30日送15萬份獎品

港鐵免費送全年免費車票！港鐵宣布推出「開心香港」抽獎活動，由6月13日起，一連30日每日送出5,000份獎品，當中包括全年免費港鐵車票、商場電子禮券、車程優惠、昂坪360來回纜車車票等，即睇活動詳情！



港鐵抽獎免費送全年車票

港鐵宣布推出抽獎活動，由6月13日至7月12日期間，MTR Mobile登記用戶只需於每日上午9時至下午6時登入應用程式，再按「立即抽獎」，即可免費參加抽獎，每日將會送出5,000份獎品。

抽獎步驟

1. 由6月13日至7月12日，每日上午9時至下午6時，登入MTR Mobile應用程式

2. 按右下角圖示進入活動頁面

3. 按「立即抽獎」即可參加，並即時知道抽獎結果

（圖片來源：港鐵）

今次港鐵抽獎活動的獎品總值超過500萬港幣，當中包括MTR全年免費車票、車費折扣、港鐵商場電子禮券、昂坪360來回纜車門票等。

登記用戶每日可抽獎一次，在整個抽獎期內最多可以獲得一次獎賞。如果成功抽中獎品，結果會即時於抽獎頁面公布，未能抽中的用戶亦可繼續參加下一日抽獎。

活動日期：2023年6月13日至7月12日

活動地點：MTR Mobile App

