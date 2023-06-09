一幻拉麵| 銅鑼灣世貿新店3大優惠　買1送1、餃子放題、送現金券

拉麵愛好者注意！以蝦湯拉麵馳名的一幻拉麵銅鑼灣世貿新店近月開幕，踏入六月新店再推新優惠，一連3大優惠，包括買一送一、放題 、現金券樣樣齊，還要全日供應！



一幻拉麵銅鑼灣新開3大優惠

一幻拉麵憑香稠濃郁的甜蝦湯底俘虜日本國民及旅客的心。短短幾年已成為札幌名物，並於海外設立，包括香港已有幾間分店。踏入六月，銅鑼灣世貿新店再推新優惠，一齊睇睇三大着數及细節。

（官方圖片）

【1】二人同行買一送一

凡惠顧兩份正價拉麵，第二碗免費！

優惠期：由即日起至6月11日

【2】餃子放題 60分鐘

凡惠顧任何正價拉麵 +$28元，即可任食餃子。

優惠期：6月12至18日

【3】送$100現金券

凡惠顧 #2人拉麵套餐，即送$100現金券乙張

優惠期：6月19日至30日

大家留意，優惠只限銅鑼灣分店，並只供堂食，不設外賣。拉麵「買一送一」的優惠，每人限送一碗價格較低的拉麵。至於，「餃子放題」限時60分鐘，亦須按全枱人數收取$28元附加費。另外，惠顧「二人拉麵套餐」送$100現金券，現金券可供下次堂食使用，使用，期限至2023年7月31日。

一幻拉麵

地址：銅鑼灣告士打道280號HK wwwtc mall 世貿中心 3樓 L3-07舖

查詢︰2789 3799

