銅鑼灣美食｜圍爐順德菜1周年優惠　免費送圍爐炸子雞附領取方式

銅鑼灣美食，銅鑼灣「圍爐順德菜」慶祝新址重新開幕一周年，即日起推出限定優惠，免費送出餐廳招牌順德名菜，如招牌圍爐炸子雞、大良脆炸鮮奶、窩貼大明蝦及大良巧炒鮮奶等，即睇領取方式。



限定優惠 免費送圍爐炸子雞、大良炸鮮奶…

「圍爐順德菜」主打高檔順德菜和點心，源於天后，至去年6月才搬舗銅鑼灣現址。為慶祝新址重新開幕一周年，圍爐順德菜推出限定優惠，免費送出餐廳的招牌經典順德名菜，包括招牌圍爐炸子雞、大良脆炸鮮奶、窩貼大明蝦及大良巧炒鮮奶等招牌名菜！由即日起至2023年6月15日，下載圍爐順德菜贈券，憑贈券即可免費換領一款「圍爐」指定經典招牌名菜。

（圖片來源：圍爐順德菜）

自選「圍爐」經典招牌名菜

・圍爐炸子雞：2至6人半隻、6人或以上1隻

・窩貼大明蝦：每位1件

・大良脆炸鮮奶：每位1件

・大良巧炒鮮奶：例牌



「圍爐順德菜」位於銅鑼灣新地標Sugar+，餐廳由盧偉權師傅主理，主打傳統順德菜，招牌名菜除了圍爐炸子雞、窩貼大明蝦之外，還有懷舊金錢蟹盒、大良煎藕餅、家鄉煎釀鯪魚等，喜歡品嘗傳統中菜的朋友不妨留意。

（圖片來源：圍爐順德菜）

圍爐順德菜1周年優惠詳情

日期：即日起至2023年6月15日

地點：銅鑼灣糖街31號SUGAR+16樓

贈券連結：https://www.jetsotoday.com/wp-content/uploads/2023/05/20230503-well-lo-shunde-cuisine.jpg

