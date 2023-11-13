Châteraisé優惠雪糕雪條大特價 $188／15支平均$12.5｜雪糕優惠
撰文：何以諾
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Châteraisé雪糕優惠｜Châteraisé目前正推出冰凍甜品優惠，$188可買到15件口味不同的雪糕、雪條或雪糕夾餅，平均每件只需$12.5！店方會贈送冰袋，毋須擔心雪糕溶掉，即看哪些口味的雪糕有優惠！
Châteraisé 雪糕雪條套裝$188
連鎖餅店Châteraisé趁著天氣轉涼轉夕推出「家庭歡樂套裝」，大家能以優惠價$188（原價為$265）享用雪糕，平均每件只需$12.5。
「家庭歡樂套裝」包含了15款Châteraisé精選的人氣雪糕及雪條，種類多元。當中包括曲奇脆皮雪條、香濃朱古力雪條、十勝紅豆雪條、鮮製士多啤梨牛奶雪條、脆脆薄荷朱古力雪條、鮮製咖啡雪條、鮮製牛奶雪條、馬達加斯加雲呢拿雪糕杯、京都宇治抹茶雪糕杯、雲呢拿紅豆鯛魚燒、宇治抹茶紅豆鯛魚燒、八岳山牧場產鮮牛奶雪糕夾餅、北海道牛油甜筒、比利時朱古力甜筒及京都宇治抹茶甜筒。
冰袋可循環再用，在聚會、野餐、買食材時使用，相當環保。如果喜歡吃雪糕的朋友，不妨留意今次優惠。
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Châteraisé雪糕雪條大特價由何時開始？
由即日起開始。
Châteraisé的「家庭歡樂套裝」包含甚麼冰凍甜品？
京都宇治抹茶雪糕杯、雲呢拿紅豆鯛魚燒、比利時朱古力雪糕夾餅、八岳山牧場產鮮牛奶雪糕夾餅等，所有種類的冰凍甜品可參考內文。