雪糕推介｜精選6款新口味雪糕　芝麻雪米糍/D24榴槤新地/咖啡雪糕

香港的夏天日日30度，快熱到暈，出街需要降降溫。今夏幾間雪糕公司都推出了新款的雪糕，精選以下6大口味推介。



雪糕口味有甜有酸，迎合大眾不同的口味。其中不乏水果口味的雪糕，包括士多啤梨、檸檬，榴槤等。一齊買杯「啱」自己口味的雪糕消暑吧！

精選6款新口味雪糕

【1】Häagen-Dazs —— 馬卡龍雪糕

Häagen-Dazs™與法國甜點大師Pierre Hermé聯乘推出全新馬卡龍雪糕系列，推出多款雪糕凍飲、外賣甜品及堂食甜品。另外Häagen-Dazs™推出「A Spoonful Of Macaron」限定活動，即日起至6月18日，在MOKO 新世紀廣場MTR樓層中庭可以體驗4大互動專區，包括 法式戀人塔 、互動法式甜點盛宴 、心意絮語牆 、法式甜點室。

Häagen-Dazs

地點：各大超市



【2】維記 —— 芝麻雪米糍芝麻夾心、綠茶雪米糍紅豆夾心

新推出的2款雪米糍分別是芝麻和綠茶口味。芝麻雪米糍中間有芝麻漿夾心，綠茶雪米糍中間就有紅豆夾心。相比普通的雪米糍，多了一層「芝」味！

維記

地點：各大超市、便利店



【3】IKEA —— 特濃D24榴槤燕麥奶新地

喜歡榴槤的朋友有福了！IKEA推出特濃D24榴槤燕麥奶新地，還可以追加額外榴槤肉，最多額外加三份，不過雪糕售賣日期只到6月14日，要吃香香榴槤的朋友快點去了。

（圖片來源：IKEA）

IKEA

地點：IKEA分店



【4】A-1 Bakery —— 粒粒杏仁牛奶咖啡雪糕

A-1 Bakery推出全新粒粒杏仁雪糕，粒粒口感配上咖啡味雪糕，營造多層口感，新鮮又得意，喜愛杏仁的大家不要錯過。

（圖片來源：A1-Bakery）

A-1 Bakery

地點：朗豪坊、尖沙咀 K-11 店等A1 Bakery雪糕分店



【5】Venchi —— 榴槤、檸檬牛奶雪葩

人氣雪糕店Venchi最近推出了夏天當造水果——榴槤口味的雪葩。不喜歡榴槤的朋友不要緊，因為另外一款的檸檬牛奶口味雪葩，甜甜酸酸，大人小朋友都喜愛。

Venchi

地點：Venchi分店



【6】UCC咖啡雪糕

由KOKUAJI推出的 UCC咖啡口味雪糕隆重登場，新出的雪糕分別是香滑榛子碎咖啡雪糕、香濃咖啡碎雪糕和炭燒咖啡味雪糕。可享受咖啡的香味，同時又能消暑，一舉兩得！

（圖片來源：UCC Coffee Hong Kong）

UCC咖啡雪糕

地點：惠康、Market Place、3hreesixty、Oliver's the Delicatessen超市獨家發售

