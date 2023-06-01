IKEA︳D24榴槤雪糕回歸+榴槤車輪餅　反榴槤份子︰鼻哥窿好似穿咗

IKEA最近宣布特濃D24榴槤雪糕正式回歸！踏入榴槤月，IKEA除了重推榴槤雪糕外，更同步推出一系列新甜品，當中包括榴槤車輪餅及榴槤斑蘭蛋卷，引來大批榴槤迷叫好，不過都有「反榴槤」份子表示不滿，直言「鼻哥窿好似穿咗」！



IKEA重推特濃D24榴槤雪糕

踏入夏天，又是榴槤當造季節。IKEA最近就宣布特濃D24榴槤雪糕正式回歸，意味著各大IKEA分店，將重現榴槤飄香的盛況，相信又會吸引到大批忠實榴槤迷支持。

IKEA於Facebook專頁發帖指，由即日起至6月14日，將重新推出IKEA特濃D24榴槤燕麥奶新地（$23），雪糕配上啖啖特濃榴槤肉，認真邪惡。若嫌份量不夠，更可以追加額外榴槤肉，最多額外加3份，肯定可以滿足到一班榴槤粉絲！

（好食玩飛/香港01 攝）

全新甜品：榴槤車輪餅＋榴槤斑蘭蛋卷

此外，由即日起至6月30日前，IKEA同步再推出2款全榴槤甜品，分別是D24榴槤車輪餅（$16），以及餐廳限定的D24榴槤斑蘭卷（$13），官方更笑指「對你哋個鼻唔住」，引來大批網民留言讚好。

（圖片來源：IKEA）

有不少網民表示，對於今次榴槤雪糕回歸甚感驚喜，有人更稱「幾年來我都冇一次成功買到，次次去到都賣曬，我唔想晨早流流起身食榴槤呀」、「成日都有榴槤美食，即係迫我要黎多d啫」、「你俾人加3份肉，咪會好快賣晒」。

不過，都有不吃榴槤的網民表示整個店舖都是榴槤味，坦言「幾時賣完啊」、 「臭，短期唔洗去IKEA」、「斑蘭就斑蘭，點解要加榴槤」，相信各大分店又會出現一番新景象！

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