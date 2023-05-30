Sasa優惠｜網店快閃優惠面膜平均$9/件　Estee Lauder精華液$48起

最近天氣非常熱，大家足不出戶，長期開冷氣都會令皮膚變差，讓人苦惱。Sasa推出網店限時優惠，包括Estee Lauder面霜、Eaoron面膜等，適合需要保養皮膚的大家。由即日起至6月15日，只要到Sasa網店就能購買到優惠產品。



【1】Estee Lauder新生活膚全能亮白輕盈面霜

Estee Lauder面霜原價$250，現在減價至$76，面霜助促進肌膚底層的膠原蛋白生長，有助柔紋平滑，令肌膚變滋潤緊致。

（圖片來源：Sasa）

【2】Eaoron提拉緊緻V面膜 5片裝

Eaoron面膜原價$169，限時優惠27折，現在優惠價$45買到，平均$9/塊！好抵！提拉緊緻V面膜助收緊臉部肌膚，改善肌膚紋理，飽滿蘋果肌更神采飛揚。

（圖片來源：Sasa）

【3】Devdo輕薄水感抗藍光防曬霜SPF50+ (50毫升)

在室內都有機會受太陽紫外線照射，傷害肌膚，防曬霜可以保護皮膚免受有害的UVA和UVB光線傷害，避免皮膚損傷和光老化。原價$797的Devdo防曬霜，現在低至1折，優惠價$69/件。

（圖片來源：Sasa）

除了以上優惠，Sasa網店亦推出其他特價產品，包括DEVDO眼圈膜、Estee Lauder活膚原生液等。按下方圖片了解詳情▼▼

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*價錢以香港莎莎網店展示為準。數量有限，先到先得，售完即止。折扣及優惠受條款及細則約束，詳細請查詢Sasa官方。

Sasa網店

地點：Sasa網店 https://www.sasa.com.hk/

日期：即日起至6月15日

