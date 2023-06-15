香港故宮文化博物館｜周三免費入場　限定2日送門票附領取詳情

香港故宮文化博物館自去年開放予公眾參觀後，一直深受歡迎！近日，博物館更宣布逢星期三免費入場，以及南區居民登記，即可領取2日指定日期的免費門票！即睇登記及領取門票詳情！



香港故宮文化博物館 經網上登記星期三免費入場

位於西九文化區的香港故宮文化博物館自2022年7月正式向公眾開放，開館十個多月已錄得逾110萬人次到訪，足見本地及外地訪客對博物館的支持。為此，博物館近日宣布由即日起逢星期三可免費入場參觀，不過想免費睇展，須先通過網上預約。

（圖片來源：香港故宮文化博物館官方Facebook）

香港故宮文化博物館 星期三免費入場

登記網址：https://www.cityline.com/Events.html



送指定2日香港故宮文化博物館門票

近來南區愛心協會也宣布免費送香港故宮文化博物館門票，不過僅限南區居民登記。南區居民只須於網上填表妥表格，自選指定2日的故宮文化博物館門票（6月17日或6月30日），即會收取Whatsapp通知，獲取2張門票，數量有限，派完即止。

（圖片來源：南區愛心協會官方Facebook）

南區居民限定 送香港故宮文化博物館指定日期門票

日期及時間：2023年6月17日 入場時間 下午3時正；2023年6月30日 入場時間 上午11時正

地點：香港故宮文化博物館（西九文化區西端）

報名或查詢：5442 2475

網址登記：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflk9Itw4L2Rg8F3H0dODo_wIf7K_Uc-kC1fMwIGv7RxtlLHA/viewform?usp=sf_link️

登記對象：南區居民

注：每位申請人只限申請一次，每個登記只限門票兩張。



香港故宮文化博物館 全新零售餐飲設施

香港故宮文化博物館近日宣布增竣了三項全新零售餐飲設施，包括博物館商店「ART EXPRESS by 商務印書館」、特色茶館「下江南」及中菜廳「璟瓏軒」，讓大家來參觀同時，享有更豐富多元的文化旅遊餐飲體驗。

ART EXPRESS by 商務印書館 以現代創意設計推廣故宮文化

新亮相的博物館禮品店「ART EXPRESS by 商務印書館」位於博物館地下，鄰近博物館廣場正門入口，由聯合出版集團旗下聯合新零售（香港）有限公司營運。禮品店面積約三千平方呎，以「皇帝的多寶格」為設計理念，設六個分區，產品類別涵蓋衣、食、住、行、讀書、學習和娛樂，並以「皇帝一天的生活」為題，讓大家在瀏覽精選商品與出版物時，體驗到皇帝收藏及欣賞古玩和異國奇珍的樂趣。

ART EXPRESS by 商務印書館

地址：香港故宮文化博物館地下大堂

營業時間：1000-1800（星期一、三、四及日）；1000-2000（星期五、六及公眾假期）；星期二（公眾假期除外）、農曆年初一及二休息



茶館「下江南」及中菜廳「璟瓏軒」 細嚐宮廷美點及民間美食

茶館「下江南」是一間結合宮廷飲食文化和創意的特色茶館，以康𤋮帝、乾隆帝六次巡幸江南，沿路考察民情、品嚐各地美食及作為命名靈感，如糕點豌豆黃、清宮御膳養生的火薰玉蓮鴨子，以及乾隆帝早上會享用的冰糖燉燕窩等，提供價格親民的美味佳餚。

中菜廳「璟瓏軒」 位於博物館4樓，坐擁維多利亞港270度美景及西九文化區藝術公園的景致，以創意手法呈獻傳統手工粵式點心和佳餚！璟瓏軒還備有寛敞無柱式的宴會廳，可筵開約40席，氣派非凡。

茶館「下江南」

地址：香港故宮文化博物館地下大堂

營業時間：1030-2000（星期一至日及公眾假期）



中菜廳「璟瓏軒」

地址：香港故宮文化博物館 4 樓

營業時間：1100-2230

