深圳好去處2023｜深圳博物館「蘇繡藝術文獻展」　極像油畫的刺繡

蘇繡是蘇州地區民間傳統美術，是四大名繡之一，也是國家非物質文化遺產之一。現在，在深圳博物館也可以免費欣賞這一藝術的震撼！



展覽名字叫「蘇繡藝術文獻展」，作為深圳博物館4月份的重磅新展，展品的質感真的是語言無法比擬的，唯有去到現場才能真正的感受到。👇👇👇

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共有3個展廳

1. 明代羅地酒線繡百子衣（複製件）

進展廳就被它吸引到了，恍惚之間看見明朝盛景的繁華和風雅。

2. 單面繡

遠看以為是油畫，但實際上是刺繡的作品。靠近仔細欣賞，你一定會被這針線繡出的作品驚豔到。

3. 雙面繡

台屏小動物的形象都栩栩如生，比起單面繡，雙面繡真的非常讓人驚歎，居然能在一塊底料上，秀出輪廓完全不一樣的正反兩面的圖像。

這裏不僅有很多漢服愛好者前來打卡，也很適合親子體驗，了解更多的歷史文化，遠看似畫，近看是繡。

蘇繡藝術文獻展雖然沒引發搶票風潮，但在深圳博物館的眾多展覽之中，絕對算是最值得觀賞的展覽之一。

Tips：展廳在3樓，每天16：00定點講解，館內還有銅器展和陶瓷展，也值得一看 。



展覽：蘇繡藝術文獻展（1949—2019）

地址：深圳市福田區深圳博物館（古代藝術館）同心路6號

門票：免費，「深圳博物館」公眾號預約

交通：地鐵1/6號線科學館站F出口，步行830米；公交市委公交站，步行338米

展期：2023.04.04—2023.06.04（10：00—18：00，每周一閉館，勞動節照常開放）

️停車場收費：

工作日：首小時10元，第二小時起1元/半小時

非工作日：首小時4元，第二小時起1元/小時



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