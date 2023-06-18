打卡Cafe｜銅鑼灣/黃埔/大圍/屯門　精選4間一站式髮廊咖啡店

近年開始有Salon x Cafe出現，看來是新興咖啡店的新趨勢，一間店內同時有Salon和Cafe，客人在等候的期間可到Cafe坐坐，即使不整頭，也吸收了不少青年人到Cafe坐坐，吃點小食，喝杯咖啡，創造一站式髮廊+咖啡店的新商機。



精選香港4間髮廊咖啡店Salon Cafe

【1】Duet Cuts & Cups

Duet Cuts & Cups位於黃埔，將理髮和咖啡美食兩種需求合而為一。

該店會邀請不同的咖啡師到店為客人沖特色咖啡。有時也會舉辦一些咖啡工作坊和分享會，互相學習交流意見。

Duet Cups（Cafe）會在7月頭轉新菜單，新菜式包括泰式辣肉碎煎蛋 duet 蔥油味貝果、娘惹喇沙大蝦闊面、香辣棒棒雞拼自家製水牛城辣醬等。食客在飲食平台分享的意見傾向正面。

Duet Cuts & Cups

地點：紅磡黃埔天地百寶坊(第3期)地下G28號舖

營業時間︰11:00-22:00

查詢︰3425 4945



【2】乃良Cafe

乃良Cafe位於屯門，是一間可以剪髮的啡店、嘆啡的髮廊。店鋪設有室內、外座位，室外座位旁邊有綠色植物圍繞著，來打張卡也很適合。店內一進店是咖啡店，後方是髮廊。咖啡品質不錯，不妨試試黑松露炒蛋多士。

乃良Cafe（圖片授權︰IG@aboutkriswan）

Cafe的菜式也豐富，例如厚切西班牙熟成栗飼豬扒、兩層手指餅甜品等，另有Espresso Macchito、Piccolo Latte等咖啡。

乃良Cafe

地點：屯門海皇路23號御海灣地下27-28號舖

營業時間︰10:00-21:00

查詢︰3480 9886



【3】Base8

Base8是一間位於銅鑼灣的Salon x Cafe。Base8一共2層，G/F是Coffee Base的區域、1/F是All Day Dining 以及 Hair&Nail的區域。

All Day Dining 和 Hair&Nail都需要電話提前預約，Coffee Base則不需要。Base8有多款特色甜品，包括原個是日巴斯克焦香芝士蛋糕、原條香蕉蛋糕、朱古力布朗尼等。

Base8

地點：銅鑼灣加寧街8號地舖

營業時間︰10:00-18:00



【4】TH33

位於大圍近美林邨的髮廊Cafe，店內有濃厚文青風，咖啡店位置空間算大，但座位少；供應各式咖啡，推介Creamy Black，齋啡上有層厚厚的Crema泡沫，提高了Long Black的質感層次。食物以輕食為主，Scones最好味！芝士多糕及Bagel比較細件，而且價錢略貴。店的另一方是文創商店，賣香薰蠟燭、禮品卡、咖啡工具之類等，同場有時會有DJ捽碟播歌。至於整頭位置感覺Private，私隱度頗高，好像是度身訂做的角落。

TH33（圖片授權︰IG@aboutkriswan）

TH33

地址︰大圍積信街29號地舖

營業時間︰11:00-20:00

查詢︰5500 0630

