尖沙咀美食｜台式甜品冰火湯圓刨冰3款　配福元大芝麻湯圓新登場

炎熱天氣，走在街上行到滿頭大汗，最好當然是食碗刨冰消消暑。由6月16日起，人氣台式餐廳Check In Taipei海港城分店推出香港首見的一系列「冰火湯圓刨冰」。現在不用飛台灣也可嚐到台灣夜市的人氣甜品。大大粒QQ湯圓搭配軟綿豆乳刨冰，帶來冰火交融的獨特口感。



3款新口味刨冰登場

Check In Taipei共推出三款刨冰，包括「黑白配冰火湯圓刨冰」、「芋泥瀑布冰火湯圓刨冰」及「桂花冰火湯圓刨冰」。這三款各有獨特風味的豆乳刨冰，都會配上「福元」特大黑芝麻湯圓，每份3粒黑芝麻以及3粒花生。

（圖片來源︰checkintaipeihk IG）

【1】黑白配冰火湯圓刨冰

追求古早味的朋友們可以試一下「黑白配冰火湯圓刨冰」，有兩層純黑芝麻醬加上面層鋪滿了花生粉及黑芝麻粉。

（圖片來源：Check In Taipei）

【2】「芋泥瀑布冰火湯圓刨冰」

「芋泥瀑布冰火湯圓刨冰」就是芋泥控必點，中間及面層都淋上了大量芋泥。

（圖片來源：Check In Taipei）

【3】桂花冰火湯圓刨冰

還原台灣夜市傳統口味的「桂花冰火湯圓刨冰」有桂花酒釀配上清甜桂花糖水。

（圖片來源：Check In Taipei）

3款台式Q軟甜品推薦

Check In Taipei店內其他甜品都非常吸引，包括「伯爵茶凍QQ芋圓」、「奶奶麻糬」，是必試的飯後甜品！

【1】奶奶麻糬

Check In Taipei主打奶奶麻糬，麻糬沒有糯米粉去製作，還原到台灣淡水原創店的做法。

【2】鳳梨酥麻糬蛋撻

Check In Taipei自創的「鳳梨酥麻糬蛋撻」是店鋪的新人氣甜品，概念是將台灣最出名的手信鳳梨酥和香港最熟悉的蛋撻合體，創造出獨一無二的新口味。

【3】伯爵茶凍QQ芋圓

多款配料包括伯爵茶凍、珍珠、仙草、芋圓等，讓大家可以一次過享受到伯爵茶的香味和芋圓的嚼勁。

CHECK IN TAIPEI 臺北棧

地址: 尖沙咀海港城港威商場二階2204-6號舖

電話: 3595 0995

