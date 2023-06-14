旺角美食｜鬼金棒東京人氣店新開張　拉麵推介芫荽辣麻味噌吃上癮

鬼金棒拉麵香港再開店，日本人氣麻辣拉麵於東京大熱，繼銅鑼灣及尖沙咀開分店後，於旺角再開分店。鬼金棒以日本神怪為主題，主打麻辣拉麵。芫荽麻辣味更是芫荽控的必選。



鬼金棒旺角新店開幕

鬼金棒繼銅鑼灣及尖沙咀開店後，於旺角西洋菜南街再開分店。「至辣」特製辣麻味噌拉麵和「至荽利」芫荽辣麻味噌拉麵已在旺角新店等大家挑戰。

（官方圖片）

客人可選不同辣度

拉麵辣度由（白碗）不辣、小辣、中辣、（紅碗）高級辣、（黑碗）鬼增辣。「鬼增」級是最極級的地獄挑戰，另設不同辣度和麻度，各佔5級（無、小、中、高、鬼增），有25種辣麻程度，食客能自由配搭。人氣之選芫荽辣麻味噌拉麵（$110）上鋪滿大量芫荽，下面有荳芽菜和粟米筍。

卡羅萊納死神辣椒最刺激

鬼金棒的鎮店之寶是拉麵，不過與別不同的是，拉麵湯底將赤味噌混合麻辣味促成「辣麻拉麵」，辣度由不同數量的唐辛子（辣Kara）混合制定，當中的「卡羅萊納死神辣椒」，絕非烏合之眾，它擁有健力士世界紀錄大全最辣的紀錄。麻味則交由「和歌山葡萄山椒」調成的香麻油（麻Shibi）接力，當拉麵入口嚐到辣味後，香濃的麻味隨即爆起，再緩緩地縈迴口腔，震盪交感神經。

鬼金棒拉麵（黃舒慧攝）

上菜先湯後麵避免黏稠變硬

記者曾在銅鑼灣店見社長三浦正和先生煮拉麵，精湛熟練的技藝令人欽佩。三浦先用大火爆炒芽菜，用鑊氣引出芽菜的香味。然後加入由豬骨、雞殼、魚鮮及蔬菜熬製超過8小時的湯頭煮滾。待湯底燒滾的時候，善用時間煮麵約2分40秒。當湯底滾起後，先在耐熱的陶瓷碗內注入湯，再加入拉麵，目的是避免拉麵遇上冷空氣後會開始黏稠變硬，並要用最短的時間將麵放入湯內，好味的日本拉麵便大功告成。

下圖見三浦正和先生煮拉麵示範▼▼

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鬼金棒分店地址：

新店旺角店

九龍旺角西洋菜南街2J-2Q號 | 2J-2Q Sai Yeung Choi South Street, Mong kok

電話：2818 9896

時間：11:00am - 11:30pm



銅鑼灣店

銅鑼灣謝斐道530號 | 530 Jaffe Road, Causeway Bay

電話：2481 3383

時間：11:00am - 11:30pm



尖沙咀店

金馬倫道20號地下 | No. 20 Cameron Road, Kln

電話：2481 2889

時間：11:00am - 11:30pm

