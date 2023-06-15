周末好去處｜精選3間親子室內遊樂場　6月限定免費/父親節活動

小朋友剛考完試等放暑假，想帶他們出去輕鬆一下；但是外面的天氣太炎熱，行多陣都驚中暑。正在苦惱帶細路去哪裡玩的爸爸媽媽留意！香港有不少室內遊樂場供兒童玩樂，今次特別介紹的室內遊樂場，在6月份推出一系列活動，例如父親節手工、端午節包粽等，比大人小朋友一齊應下節！



3間室內遊樂場 6月份精彩活動

6月推出限定活動的室內遊樂場，包括智樂遊戲萬象館、Kiztopia以及百田遊園。遊樂場推出益智好玩，分別有升級再造遊戲、紙龍舟大賽以及父親節工作坊。小朋友放電之餘，又能學到新知識。

【1】智樂遊戲萬象館 —— 免費入場

智樂遊戲萬象館推廣升級再造遊戲，限定一連三天免費入場，分別是6月29日、30日，以及7月1日。小朋友把沒有價值的物資變成滿Fun遊戲。期望家長和小朋友在活動的90分鐘盡情樂享和體驗後，在家輕鬆延續Upcycle遊戲。

是次活動只限2至8歲小朋友，家長可以陪同小朋友參與活動。由6月16日下午1點起，可以經網上報名。每個時段限70人，每個家庭單位最多4人，小朋友最多2人，必須由最少1位成人陪同參與。名額先到先得，額滿即止。有興趣的朋友記得準時上網報名。

（圖片來源：智樂兒童遊樂協會）

智樂遊戲萬象館

日期：6月29及30日 (四、五)（10:00–11:30 / 12:00–13:30 / 14:00–15:30 / 16:00–17:30）；7月1日 (六)（10:00–11:30 / 12:00–13:30 / 14:00–15:30）

地點：大埔太和邨亨和樓地下117-128室，東鐵線太和站，B出口東翼

報名方法：

Facebook：Playright Playscope



【2】百田遊園 —— 父親節工作坊

百田遊園屯門店今個星期日會舉辦父親節工作坊活動，齊齊做小手工送給爸爸。今次的DIY掛牌活動，小朋友可以繪畫和貼貼紙裝飾掛牌，最後寫上想對爸爸說的話。每節時間為30分鐘，每位小朋友$30。名額有限，有興趣的朋友可以在 6月16日(五) 或之前透過電話預約留位。

（圖片來源：百田遊園）

百田遊園

日期：6月18日（11:30-18:30）

地點：屯門H.A.N.D.S愛定商場A區3樓 (屯門輕鐵安定站)

報名方法：電話預約（66516683）

Facebook：百田遊園



【3】Kiztopia —— 端午節特備活動：紙龍舟大賽

Kiztopia在端午節當日（22/6）會舉行紙龍舟大賽。小朋友親自折一隻屬於自己的龍舟，再同其他參加者比賽，看看誰的龍舟滑得最遠！有興趣參加的朋友，出發前記得要先在Klook訂票，持有10次票及年票的朋友，記得需先預約。

（圖片來源：Kiztopia Hong Kong）

另外，Kiztopia在6月份推出了一系列的活動，每個星期五、六、日都有新活動比小朋友參加！由6月16日開始會有一連串的新加坡特色工作坊，大人細路一齊多角度認識新加坡美食和文化。活動包括兒童手工製作、新加坡傳統遊戲體驗等，多元有趣。

Kiztopia（紙龍舟大賽）

日期：6月22日（16:30-17:30）

地點：沙田新城市廣場1期Unit LB08-09 PLAYPARK 香港

報名方法：網上訂票 https://bit.ly/kiztopiahk ｜KlookFacebook：Kiztopia Hong Kong