龍舟2023｜端午6大睇賽龍舟好去處 遍佈港島新界附地點+觀賞位
撰文：何以諾
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來到2023年，多個龍舟賽事伴隨社會復常而再次於端午正日（6月22日）復辦。今年端午節能夠再次在多區看到龍舟橫渡大海或江河，相信節日氣氛必定比上年佳。記者整合了6大看龍舟賽事的好去處，涵蓋港島、新界，快來看看賽事資訊。
端午6大睇賽龍舟好去處！
1. 2023香港仔龍舟競渡大賽
時間：09:30 - 16:00
地點：香港仔避風塘
宜觀賞地點：香港仔海濱公園、鴨脷洲大橋
2. 永明金融赤柱國際龍舟錦標賽 2023
時間：08:00 - 17:00
地點：赤柱正灘
宜觀賞地點：赤柱正灘泳灘
3. 西貢區龍舟競賽嘉年華 2023
時間：08:30 - 13:30
地點：西貢海
宜觀賞地點：西貢海濱長廊、西貢海傍街、西貢海傍廣場
4. 沙田節——沙田龍舟競賽 2023
時間：08:30 - 13:30
地點：城門河
宜觀賞地點：城門河兩岸（近沙田馬場、翠湖花園一帶）
5. 大埔區龍舟競賽 2023
時間：08:15 - 13:15
地點：吐露港
宜觀賞地點：大埔海濱公園
6. 大埔區龍舟競賽 2023
時間：09:00 - 13:00
地點：青山灣避風塘
宜觀賞地點：屯門第44區聯用綜合大樓及魚類批發市場
端午6大睇賽龍舟好去處遍佈哪處？
遍佈港島與新界，詳細地點可參閱內文。
觀賞龍舟賽事要繳費嗎？
不用，免費入場。