龍舟2023｜端午6大睇賽龍舟好去處　遍佈港島新界附地點+觀賞位

來到2023年，多個龍舟賽事伴隨社會復常而再次於端午正日（6月22日）復辦。今年端午節能夠再次在多區看到龍舟橫渡大海或江河，相信節日氣氛必定比上年佳。記者整合了6大看龍舟賽事的好去處，涵蓋港島、新界，快來看看賽事資訊。



端午6大睇賽龍舟好去處！

1. 2023香港仔龍舟競渡大賽

（圖片來源：2023香港仔龍舟競渡大賽）

時間：09:30 - 16:00

地點：香港仔避風塘

宜觀賞地點：香港仔海濱公園、鴨脷洲大橋



2. 永明金融赤柱國際龍舟錦標賽 2023

（圖片來源：赤柱龍舟協會）

時間：08:00 - 17:00

地點：赤柱正灘

宜觀賞地點：赤柱正灘泳灘



3. 西貢區龍舟競賽嘉年華 2023

（圖片來源：西貢區體育會）

時間：08:30 - 13:30

地點：西貢海

宜觀賞地點：西貢海濱長廊、西貢海傍街、西貢海傍廣場



4. 沙田節——沙田龍舟競賽 2023

（圖片來源：沙田體育會）

時間：08:30 - 13:30

地點：城門河

宜觀賞地點：城門河兩岸（近沙田馬場、翠湖花園一帶）



5. 大埔區龍舟競賽 2023

（圖片來源：大埔體育會）

時間：08:15 - 13:15

地點：吐露港

宜觀賞地點：大埔海濱公園



6. 大埔區龍舟競賽 2023

（圖片來源：屯門區龍舟競賽委員會）

時間：09:00 - 13:00

地點：青山灣避風塘

宜觀賞地點：屯門第44區聯用綜合大樓及魚類批發市場

