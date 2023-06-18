周末好去處｜精選5間寵物友善Party room附地址　毛孩放電歎冷氣

夏天日日都30多度，想周末帶毛孩出去玩，但又怕牠們中暑；但毛孩愛放電，需要一個地方跑跑玩玩。其實，香港有不少寵物友善的Party room，約埋成班朋友去玩，可以安心讓毛孩在有冷氣的地方盡情玩。



香港5間寵物友善Party room

【1】Awsome-fairy

Awsome-fairy是一間位於新蒲崗的Party room，場地會提供寵物飲水的器皿、尿墊等狗狗用品。寵物不計人頭，而且每隻毛孩都會有1包小零食。

Awsome-fairy

電話：6771 3556

FB：Awsome-fairy



【2】Aloha party

Aloha party位於牛頭角，距離地鐵站約五分鐘路程。場地設有波波池、打卡特色牆等，毛孩和主人可以打卡！寵物不會計人頭，場地會準備尿墊和小零食。

Aloha party

電話：5527 6695

IG：aaalo.haaa



【3】Lovos Pets

Lovos Pets位於觀塘，距離觀塘站5分鐘路程。有多個打卡位包括吊椅、波波池等。識去廁所的主子可以不用穿禮貌褲，也歡迎貓貓刺刺等其他小動物！小動物都是免費入場。

Lovos Pets

電話：6094 6829

IG：lovostudio.hk



【4】Chilldog

Chilldog位於葵興，距離地鐵站6分鐘路程。場地設有多個打卡位，包括木千秋，大帳篷等，另有小型寵物衣帽架供毛孩掛衣服。

Chilldog

電話：5345 5081

IG：chilldog_partyroom



【5】Play2gether

Play2gether位於荔枝角，距離地鐵站3分鐘路程。這裏是一間燒烤派對房間，二十四小時營業。在六月舉辦任何寵物派對，所有寵物一律免入場費。留意寵物需要穿上尿片，亦可即場購買，$10/片。

+ 1

Play2gether

電話：6303 3010

IG：chilldog_partyroom

