飼主必睇｜寵物投餵機注意事項 久用易滋生細菌 定期更換是關鍵
撰文：中關村在線
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現在養寵物的很多，懶人更多，很多人都依賴自動的投餵設備。
我本人也是其中之一，作為飼主，可以說說這些電動產品的使用體驗以及注意事項。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼寵物投餵機注意事項▼▼▼
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投餵機滋生細菌
投餵機裡面，其實是個藏污納垢的地方。以飲水機為例，無論是水泵還是向上的水管，這都是洗不了的地方，時間長了都很髒，但就算是每週洗一次，也沒法清潔到這些地方的內部。
投餵機更不要多說，總會有貓糧狗糧的殘渣在機器內，也是無法清理乾淨，難說時間長了什麼樣，是不是有黴菌滋生。
定期更換別買貴的
去過寵物醫院的都知道收費的恐怖。所以如果不想寵物壞肚子跑寵物醫院，那麼定期更換其實是個不錯的選項。比如現在的飲水機、餵食機普遍也就一兩百元就能買到，看經濟狀況，每三個月、半年更換一次就行（哪怕是同一型號）。
這也是我自己的操作方式，我是每半年換一次。之前一次寵物醫院就花了一千大多，還不如直接更新設備……這筆賬要好好算，否則一個不小心就花很多錢出去。
古人云病從口入，我們習慣了電子產品，當然也要給寵物建立一個視頻安全的防火牆。
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